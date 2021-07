Stranger Things saison 4 : le secret le plus important de la série sera dévoilé cette année

La saison 4 de Stranger Things sera immanquable. Déjà décrite comme plus mature, cette suite sera surtout portée par des épisodes plus flippants. Mais ce n'est pas tout, David Harbour l'a également confié, cette nouvelle année permettra de mettre en scène un énorme secret entourant Hopper, son personnage.

Un énorme secret sur Hopper dévoilé

En promo pour le film Black Widow, actuellement au cinéma, le comédien a en effet profité d'une interview accordée à ET pour se confier sur ce qui attend son personnage dans la saison 4 de la série de Netflix. Et visiblement, les créateurs profiteront de son retour à la vie pour surprendre les fans.

"Il y a une chose spécifique que l'on aborde dans cette énorme saison, dont j'avais connaissance depuis la première seconde de la saison 1" a-t-il dans un premier temps déclaré, avant d'ajouter avec enthousiasme, "Et avec les frères Duffer [les créateurs], on passait notre temps à se réunir et à en parler, 'Oh, ça serait cool [de l'exploiter], non ?', dès la première minute du tournage".

Une intrigue imaginée depuis 2016

De quoi s'agit-il ? David Harbour n'a bien évidemment rien dévoilé de l'intrigue à venir, mais il est aujourd'hui le plus heureux du monde à l'idée de pouvoir enfin montrer cette idée, "A l'époque, on n'aurait jamais imaginé avoir une saison 2. Et finalement on a pu la mettre en scène cette année. Et c'est tellement satisfaisant d'avoir une idée qui remonte à 5 ans et de se dire 'Oh, c'est enfin la saison où l'on va pouvoir dévoiler ce secret'".

Et quand on sait que le personnage se retrouvera prisonnier en Russie, il n'est pas idiot de penser que ce fameux secret concernera ses années à l'armée, et plus particulièrement durant la guerre du Vietnam. Va-t-on rencontrer une personne de son passé ? Va-t-on apprendre qu'il a commis certains actes répréhensibles ? On a hâte de le savoir et de découvrir l'importance de cette révélation sur la suite de l'histoire.