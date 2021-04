Stranger Things saison 4 : une suite "plus mature", les personnages ne seront plus des enfants

Cela va bientôt faire deux ans que la saison 3 de Stranger Things a été mise en ligne, et donc près de 3 ans qu'elle a été tournée. Une éternité ? Oui, et qui ne sera pas sans conséquences. Tandis que le tournage de la saison 4 est actuellement en cours aux USA, Gaten Matarazzo a profité d'une interview accordée à ETOnline pour annoncer quelques changements.

Des personnages qui ne sont plus des enfants

Là où l'histoire qui était mise en scène dans les premiers épisodes suivait une bande de pré-ados naïfs et innocents, les acteurs sont quasiment tous majeurs aujourd'hui. De fait, cette évolution importante va obliger les créateurs à s'éloigner du ton enfantin des débuts.

"Je pense que le ton est clairement plus mature. Et c'est quelque chose qui est fait de manière consciente, car ils veulent que la série grandisse avec ces enfants" a confié l'interprète de Dustin. "Donc étant donné que l'on grandit en tant qu'acteurs, on doit également faire grandir les personnages. C'est un problème auquel ils sont confrontés [et qui n'était pas totalement prévu, la faute à de nombreux retards de production], mais qu'ils embrassent pleinement et utilisent à leur avantage".

Une suite encore plus folle

Autant dire que la saison 4 devrait nous mettre un petit coup de vieux en pleine figure en effaçant totalement ces baby-face des débuts. Heureusement, Gaten Matarazzo l'a également promis, les épisodes à venir seront bien trop passionnants pour s'arrêter sur ce genre de détails. Selon lui, "le but de Matt et Ross Duffer [les papas de Stranger Things, ndlr] est de continuer à élever le niveau chaque saison. Ils sont ambitieux et affamés".

Le comédien n'a bien évidemment rien dévoilé de l'intrigue à venir cette année, mais on ne devrait pas être déçu par ce qui nous attend, "Ils connaissent leur série et ce que les gens aiment à son sujet. Et en sachant ce qu'ils veulent, ils font tout pour l'atteindre. C'est ça de travailler avec eux, c'est vraiment incroyable !"