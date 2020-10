Stranger Things saison 4 : la suite aura du retard mais les épisodes seront "énormes, géniaux"

Le retard sera récompensé

Après avoir été interrompu durant plusieurs mois, la faute au Covid-19, le tournage de la saison 4 de Stranger Things a enfin pu reprendre aux USA. Malheureusement, comme l'a confirmé Natalia Dyer (Nancy) lors d'une récente interview, ce retard dans la production va forcément obliger Netflix à repousser sa mise en ligne, "Je ne peux pas dire grand chose si ce n'est qu'il faudra attendre un moment avec qu'elle ne sorte".

Une déception pour les plus impatients, d'autant plus que deux longues années sépareront donc la saison 3 de la saison 4, ce qui peut s'apparenter à une éternité, mais l'actrice l'a immédiatement assuré à Vogue, "L'attente vaudra définitivement le coup. Ca va être vraiment énorme. Ca va être gigantesque !"

Une saison 4 incroyable

Bien évidemment, Natalia Dyer n'est pas rentrée dans les détails de ce que l'on pourra découvrir à l'écran, mais la comédienne s'est néanmoins montrée enthousiaste vis-à-vis des nouvelles idées des créateurs. "Honnêtement, les scénarios sont géniaux. A chaque fois que l'on termine une saison, on se demande tous où ça va aller, quelle direction ça peut potentiellement prendre" a-t-elle ainsi rappelé, avant d'ajouter avec joie, "Et puis finalement on récupère les nouveaux scripts et là on se dit tous, 'Oh mon dieu, wow. C'est... wow'. Je suis vraiment très excitée par la suite, et très impatiente pour Nancy".

Ca ne va pas rendre l'attente moins douloureuse, mais ça nous permet d'être confiant sur la mise en place de nouvelles belles choses. Vivement.