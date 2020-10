Stranger Things saison 4 : le frère de Maya Hawke (Robin) va jouer dans la série, premières photos

Stranger Things est une affaire de famille. Tandis que la série de Netflix est créée par les frères Matt et Ross Duffer, c'est au tour de Maya Hawke de bosser à Hawkins avec l'un de ses proches. Non, la fille de Uma Thurman et Ethan Hawke ne retrouvera pas ses parents à l'écran, mais c'est son frère qui s'invitera dans les nouvelles intrigues.

Maya Hawke retrouve son frère

En effet, certains fans un peu trop curieux ont réussi à prendre quelques photos du tournage et ont ainsi pu y découvrir le jeune Levon Thurman-Hawke, 18 ans, en action sur les plateaux. A l'heure actuelle son rôle reste encore inconnu (simple caméo ? nouveau personnage central ?), mais il ne serait pas surprenant de le voir jouer le frère de Robin.

La raison ? Tandis que l'héroïne incarnée par Maya Hawke ne s'est jamais réellement épanchée sur sa famille lors de la saison 3 (on ne sait rien des personnes qui naviguent autour d'elle, il est donc facile d'y ajouter des membres), ces premières photos nous permettent surtout de retrouver l'acteur en action aux côtés de Joe Keery aka Steve Harrington, le nouveau BFF de Robin. Une coïncidence un peu grosse pour ne pas croire en cette théorie.

Quoi qu'il en soit, une chose est déjà sûre : au regard du style vestimentaire du personnage marqué par un côté punk, cette arrivée sera explosive et intense.