Stranger Things saison 4 : Maya Hawke se confie sur son rôle de Robin

Un rôle de rêve pour Maya Hawke

Petite nouvelle lors de la saison 3 de Stranger Things, Maya Hawke s'est rapidement mise les fans dans la poche grâce à son rôle de Robin, la nouvelle BFF de Steve. Et à en croire son interview accordée à Variety, intégrer la série était l'un de ses rêves puisqu'elle en était déjà fan avant de passer le moindre casting.

"En tant qu'acteur, vous n'êtes pas simplement fan d'une série en tant que simple entité. Vous êtes fan des gens qui la font, de ce qui se passe à l'écran, des dialogues, de l'environnement et du bon temps que les gens semblent passer en la faisant" a-t-elle révélé. Aussi, même si elle a aussitôt assuré, "Je n'ai pas eu une réaction hystérique de fan [en obtenant une audition]", Maya Hawke a confessé avoir été la femme la plus heureuse du monde sur le moment, "J'ai eu une réaction d'excitation à l'idée de pouvoir réciter un dialogue que les frères Duffer avaient écrit de façon si intelligente et spécifique".

Les bienfaits de Robin

Et depuis, l'actrice ne regrette en rien son intégration dans la série, la magie ne s'étant nullement envolée. Au contraire, Maya Hawke est même bluffée par l'intelligence des scénarios qui lui ont été proposés, notamment à travers l'intrigue Steve/Maya où son personnage révèle à celui de Joe Kerry son homosexualité et que ce dernier est heureux de l'avoir comme amie, "Les hommes et les femmes ne sont que très rarement autorisés à être simplement amis à l'écran. Il y a toujours cette situation où au moins l'un des deux a des sentiments. Et là, c'est vraiment rafraîchissant de voir un tel lien entre un homme et une femme qui n'est pas romantique. C'est de leur unité que naît cette véritable amitié dans la compréhension à travers l'opposition. C'est presque révolutionnaire".

On n'irait pas jusqu'à dire que ce duo est révolutionnaire, mais il est clairement rafraîchissant. Et forcément, il est difficile pour Maya Hawke de ne pas être sous le charme de son personnage, "J'adore jouer Robin". D'autant plus qu'elle l'aide énormément dans sa vie de tous les jours, "Elle me permet d'embrasser des parties de moi que je tente souvent de cacher. Elle a cette noirceur en elle, cette sorte de démarche bizarre, elle est un peu marginale... Ce sont des pièces de ma personnalité". Pas étonnant alors d'apprendre que Robin sera encore plus inspirée de Maya dans la saison 4, ce qui permettra à l'actrice de porter encore plus fortement ce rôle.