Stranger Things : la saison 4 sera-t-elle la dernière ? Les créateurs répondent

C'est le 4 juillet 2019 que la saison 3 de Stranger Things est sortie sur Netflix et depuis, les fans attendent la suite de la série. Il faut dire qu'elle nous a laissé sur un cliffhanger avec la mort apparente de Hopper (David Harbour). Comme s'en doutaient de nombreux fans, le père adoptif d'Eleven ne sera en fait pas mort puisqu'un teaser a dévoilé son retour. Et pour ceux qui craignaient que la saison 4 pourrait être la dernière, vous pouvez souffler.

"La saison 4 ne sera pas la fin"

Alors que Noah Schnapp (Will) était confiant quant à une possible saison 5 de Stranger Things, ce sont les frères Duffer qui ont cette fois confirmé que la fin de la série n'est pas pour tout de suite. Interrogés par The Hollywood Reporter, Ross et Matt Duffer ont évoqué le futur de la série... et assuré que "la saison 4 ne sera pas la fin". Cependant, comme ils l'avaient confié il y a quelques mois, les deux boss de Stranger Things savent déjà comment va se terminer le show. "Nous connaissons la fin et quand ce sera. La pandémie nous a donné le temps de nous projeter, de trouver ce qui était le mieux pour la série. Ce processus nous a donné une meilleure idée du temps dont on a besoin pour raconter l'histoire" assure Ross Duffer qui n'a pas dévoilé quand se terminera la série.

Les deux complices ont tout de même expliqué que tous les scripts de la saison 4 sont prêts pour une éventuelle reprise du tournage. Stranger Things est tourné à Atlanta en Géorgie où les premières productions devraient reprendre en septembre mais aucune date n'est encore fixée pour le tournage de la suite de la série. On ne sait d'ailleurs pas non plus quand la saison 4 sera diffusée mais il faudra sûrement encore patienter de nombreux mois. Courage !