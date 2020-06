Stranger Things : les créateurs connaissent déjà la fin de la série, et c'est rassurant pour la suite

C'est un fait, la saison 1 de Stranger Things aurait pu être la seule de la série, cela n'aurait pas été dérangeant tant l'histoire semblait se conclure d'elle-même, malgré quelques pistes ouvertes. Un avis partagé par les créateurs qui ont ainsi confié à Deadline, "La saison fonctionnait seule, comme s'il s'agissait d'une mini-série". Néanmoins, ils l'ont également ajouté, leur idée générale a toujours été bien plus vaste.

Une fin déjà connue pour Stranger Things

A dire vrai, Matt et Ross Duffer savent même depuis le début où ils vont et comment y aller. "C'est à mettre au crédit de Netflix, au moment de la production de la saison 1, ils nous ont mis la pression pour que l'on imagine une mythologie complète" a notamment révélé Matt Duffer. Et à en croire ses propos, c'est grâce à ça qu'ils sont désormais capables d'avancer sereinement chaque année, "On en a ressorti un document de 25 pages avec toute la mythologie de Stranger Things. Et donc, saison après saison, on tourne ces pages afin de révéler de nouvelles choses".

De quoi ainsi comprendre que le duo a déjà la fin complète de cette histoire en tête ? Absolument, "On a une idée générale de la direction à prendre. On connait la fin de la série depuis un moment". Un détail très important puisque, selon eux, cela devrait les empêcher de faire perdre à la série toute sa magie, "Avec la fin en tête, on ne veut pas se contenter de continuer inutilement, de faire du remplissage. Il faut que l'on reste excités par cette histoire car si on perd notre excitation ou notre enthousiasme, le public risque également de perdre le sien."

Autrement dit, ne vous attendez pas à voir Stranger Things faire la saison de trop ou improviser maladroitement uniquement parce qu'elle cartonne sur Netflix. Au contraire, les frères Duffer ne sont guidés que par leur volonté créative. De quoi nous rassurer avant la saison 4.