Stranger Things : fin de la série après la saison 4 ? Noah Schnapp (Will) répond

La saison 4 de Stranger Things sera-t-elle la dernière ?

Il y a quelques jours, on apprenait avec joie que la saison 4 de Stranger Things - qui n'a pas encore de date de mise en ligne connue, allait être composée d'un épisode de plus que prévu et que les scénaristes allaient en profiter pour explorer plus en profondeur le passé d'un personnage adoré des fans. Aujourd'hui, c'est au tour de Noah Schnapp de faire notre bonheur.

Il y a plusieurs années déjà, les créateurs de la série de Netflix avaient confié ne pas être contre l'idée de conclure cette histoire au terme de la saison 4. Une envie loin d'être partagée par les fans ou les dirigeants de la plateforme et qui, à en croire une interview de l'interprète de Will Byers, serait désormais de l'histoire ancienne.

Noah Schnapp est confiant

Présent dans l'émission Lorraine, le comédien a dans un premier temps confié, "Je ne veux pas que la série s'arrête", allant ainsi à l'encontre de l'avis de certains de ses collègues. Puis, dans un second temps, le jeune homme a révélé ne pas croire en la fin prochaine de la série : "Je suis sûr qu'il y aura une autre saison après celle-ci. Je ne peux pas imaginer que ce soit la dernière. Je pense qu'on le saurait déjà si ça devait être le cas".

Des propos rassurants, même si Noah Schnapp a également tenu à le rappeler, "Ils ne m'ont pas dit grand chose [sur la saison 4]". Néanmoins, de ce qu'il sait à l'heure actuelle, il a assuré ne pas voir comment celle-ci pourrait ne pas avoir de suite. On croise donc les doigts pour qu'il ait raison !