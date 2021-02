Stranger Things saison 4 : Finn Wolfhard très excité par les nouveaux épisodes, "Tout est amplifié"

En attendant que Netflix annonce une date de sortie pour la saison 4 de Stranger Things, les comédiens commencent déjà à teaser les prochains épisodes de la série. Ainsi, après la récente promesse de Gaten Matarazzo (Dustin) qui a assuré que la suite sera "effrayante", c'est au tour de Finn Wolfhard (Mike) de se confier sur ce qui nous attend cette année.

La meilleure saison de toutes

Et sans surprise, le comédien a révélé que cette saison 4 sera la meilleure. Auprès de CBC Listen, Finn Wolfhard a dans un premier temps rappelé, "Chaque saison, la série devient plus sombre. Vraiment, au moment de la saison 3 je disais 'c'est la saison la plus intense de toutes, avec des rats qui explosent....'", avant d'ajouter ensuite, "Mais désormais, c'est la saison 4 qui est aujourd'hui la saison la plus sombre de la série".

Le jeune acteur - que l'on retrouvera bientôt au cinéma dans le film SOS Fantômes : L'Héritage, l'a effectivement précisé, la grande qualité de Stranger Things c'est qu'elle ne cesse d'avancer et de se réinventer. De fait, il lui est impossible de stagner et donc de se répéter, "Chaque année, tout est amplifié. Chaque nouvelle saison devient plus drôle, plus noire et plus triste. Chaque année, ils arrivent à amplifier tout ça".

Attention tout de même à la jurisprudence The Walking Dead. On s'en souvient, plus les acteurs nous hypaient et vantaient les futurs épisodes, plus le résultat était décevant...