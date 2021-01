Stranger Things saison 4 : Gaten Matarazzo promet des épisodes flippants et parle du tournage

Si tout se passe bien et malgré le retard accumulé à cause de l'épidémie de Covid-19, c'est en 2021 que la saison 4 de Stranger Things devrait débarquer sur Netflix. Un retour très attendu des fans et sur lequel vient de se confier Gaten Matarazzo, l'incontournable interprète de Dustin.

Une saison 4 flippante

Bien évidemment, le comédien de 18 ans a l'interdiction formelle de révéler quoi que ce soit concernant les intrigues à venir, néanmoins, il a tout de même tenu à en dévoiler quelques détails auprès de Us Magazine. Invité à décrire ces nouveaux épisodes, Gaten Matarazzo a ainsi confessé, "Je pense que beaucoup dirons que c'est la saison la plus effrayante de toutes. Et c'est ce que j'adore car c'est vraiment génial à filmer". Pourquoi ? A cause de quoi ? Il faudra attendre pour le savoir, même si on se doute que le Monde à l'Envers y sera forcément pour quelque chose.

Par ailleurs, on le sait, cette saison 4 de Stranger Things accueillera notamment un maître de l'horreur. En effet, Robert Englund, l'homme derrière le terrible Freddy Krueger, a été recruté afin d'incarner un homme interné dans l'hôpital psychiatrique suite à un meurtre sanglant survenu dans les années 50. Bref, ça promet !

Un tournage génial

Mais rassurez-vous, l'actuelle tournure horrifique de l'histoire ne traumatise pas du tout les comédiens durant le tournage. Gaten Matarazzo l'a au contraire précisé, "On n'a vraiment pas besoin de se forcer, on s'aime tous vraiment, ce qui est un plus. Donc même si on est entourés de choses vraiment pesantes et sombres avec la série, c'est atténué par beaucoup de légèreté et une bonne dose d'humour. On se marre généralement toujours sur le plateau".

Autant dire que lui, Millie Bobby Brown ou encore Finn Wolfhard ne diront donc pas non à une saison 5. Et en parlant du lien qui unit les acteurs, l'interprète de Dustin a également confessé que tout le monde avait été soulagé par l'annonce du retour de David Harbour aka Hopper, "Je pense que la plupart se doutaient qu'il allait revenir, mais personne ne pouvait être sûr que ça arriverait. C'est quand a eu lieu la table ronde et que nous avons tous commencé à lire les scripts que c'est devenu évident. Et c'était génial d'avoir la confirmation en revoyant David".

Rendez-vous dans quelques mois pour découvrir la saison 4 de Stranger Things sur Netflix. Vivement.