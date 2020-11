Stranger Things saison 4 : une star d'Harry Potter et Freddy Krueger, 8 nouveaux acteurs au casting

Il va encore falloir patienter pour voir la saison 4 de Stranger Things sur Netflix. Alors qu'il avait débuté en mars dernier, le tournage a été interrompu à cause de la Covid-19. Ce n'est qu'à la fin du mois de septembre que les acteurs se sont retrouvés pour reprendre leurs rôles, David Harbour y compris puisqu'on sait déjà que Hopper sera bien de retour. Des images ont teasé un autre grand retour et même montré l'arrivée au casting du frère de Maya Hawke (Robin). Et il ne serait pas le seul petit nouveau.

Jamie Campbell Bower et Robert Englund parmi les 8 nouveaux acteurs de Stranger Things

Ce vendredi 20 novembre, Stranger Things a annoncé l'arrivée de pas moins de 8 nouveaux acteurs pour la saison 4 du show qui nous ramène dans les années 80. Trois d'entre eux seront présents en tant qu'acteurs réguliers, c'est-à-dire qu'ils tiendront un rôle important dans les épisodes. Il s'agit de Jamie Campbell Bower (vu dans Harry Potter, Twilight et dans le film The Mortal Instruments), Eduardo Franco (American Vandal) et Joseph Quinn. Les cinq autres acteurs seront récurrents dans la série. Robert Englund, acteur culte de l'horreur grâce à son interprétation de Freddy Krueger dans Les Griffes de la nuit puis ses nombreuses suites, en fait partie aux côtés de Tom Wlaschiha (Game of Thrones), Mason Dye (Teen Wolf), Nikola Djuricko et Sherman Augustus (Into the Badlands).

Leurs personnages dévoilés

Découvrez ci-dessous les rôles qu'ils joueront dans la série ainsi que des portraits tout droit sortis de l'Upside Down.

Peter Ballard (Jamie Campbell Bower) : un homme qui travaille dans un hôpital psychiatrique et qui est lassé de voir les violences qui s'y produisent.

Argyle (Eduardo Franco) : le nouveau BFF de Jonathan (Charlie Heaton) qui est un peu accro à la fumette et est livreur de pizza.

Eddie Munson (Joseph Quinn) : un fan de métal qui gère le Hellfire Club, le club dédié à Donjons & Dragons du lycée d'Hawkins. Il sera au centre du mystère de cette saison 4.

Victor Creel (Robert Englund) : un homme dérangé qui est interné dans l'hôpital psychiatrique où travaille Peter suite à un meurtre sanglant survenu dans les années 50.

Dmitri (Tom Wlaschiha) : un garde de prison russe qui va se lier d'amitié avec Hopper.

Jason Carver (Mason Dye) : un ado riche et sportif qui sort avec la fille la plus populaire du lycée. Sa vie va être bouleversée par l'arrivée d'une nouvelle menace à Hawkins.

Yuro (Nikola Djuricko) : un trafiquant russe qui aime l'argent et les mauvaises blagues.

Lieutenant-colonel Sullivan (Sherman Augustus) : un homme intelligent qui pense savoir comment mettre fin aux forces du mal qui sévissent à Hawkins.