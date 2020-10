Stranger Things saison 4 : Billy de retour ? La photo qui sème le doute

Et si on ne mourrait pas vraiment dans Stranger Things... Dans la saison 3 mise en ligne en juillet 2019, deux personnages importants semblaient trouver la mort : Hopper (David Harbour) tué dans une explosion et Billy (Dacre Montgomery) qui se sacrifiait pour sauver Eleven (Millie Bobby Brown). Le teaser l'a montré, le chef de la police d'Hawkins sera bien toujours vivant dans la suite et il n'est peut-être pas le seul !

Dacre Montgomery de retour dans le rôle de Billy ?

En fin de semaine dernière, Dacre Montgomery a intrigué les fans de Stranger Things en postant une photo sur son compte Twitter. L'interprète de Billy a publié une image de lui qui semble être prise sur le tournage de la série. Pourquoi ? Car l'acteur porte une perruque avec des cheveux bouclés (un peu comme celle des saisons 2 et 3 mais plus courte) ainsi qu'une moustache. Et ce n'est pas tout ! Le sosie de Zac Efron (selon les internautes) porte aussi une médaille, identique à celle que portait son personnage dans la série mais aussi le même t-shirt que lors de la mort de Billy (on peut même remarquer des taches identiques sur la bretelle gauche).