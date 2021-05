Stranger Things saison 4 : un nouveau teaser bien intriguant

Ça fait déjà bientôt deux ans que Netflix a mis en ligne la saison 3 de Stranger Things qui, on vous le rappelle, se terminait sur un énorme bouleversement avec la disparition de Hopper (David Harbour) et le départ des Byers et de Onze (Millie Bobby Brown) qui quittaient Hawkins. On le sait depuis un moment grâce à un teaser : Hopper sera bien de retour dans la saison 4 qui se fait attendre. Retardée à cause de la pandémie de Covid-19, elle n'est toujours pas programmée pour le moment. Mais histoire de nous faire patienter, la série vient de dévoiler de nouvelles images... qui auraient plutôt tendance à nous retourner le cerveau qu'à nous dévoiler des éléments de l'intrigue.

Un nouveau teaser pour la saison 4 de Stranger Things

Histoire de paumer encore un peu plus les fans, Netflix vient de mettre en ligne un nouveau teaser de la saison 4 de Stranger Things... et ça ne sent pas très bon pour Eleven. En effet, on peut se rendre compte que les images se déroulent dans le centre d'expérimentations mené par Brenner (Matthew Modine) alias "Papa". A la fin de la courte vidéo, on peut voir une porte avec le numéro 11 suivi d'un court plan sur les yeux de Millie Bobby Brown.

Alors, comment interpréter ces images ? S'agit-il d'un flashback ? Eleven sera-t-elle de nouveau capturée ? Ou bien, comme le pensent déjà certains fans, le personnage va-t-il revenir dans le passé dans cette saison 4 ? Une chose est sûre, il faudra encore patienter pour savoir ce qu'il se passera dans la suite de la série.