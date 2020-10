Enola Holmes : Henry Cavill dans un spin-off centré sur Sherlock Holmes ?

Un spin-off pour Enola Holmes ?

Henry Cavill n'a pas une énorme place à l'écran dans Enola Holmes, le nouveau film de Netflix porté par Millie Bobby Brow, mais son interprétation du célèbre détective Sherlock Holmes a néanmoins réussi à charmer le public. Plus humain et plus touchant que les versions habituelles du personnage, son Sherlock a en effet mis tout le monde d'accord et aurait même donné quelques idées à certaines personnes.

D'après le site We Got This Covered, la plateforme de streaming aurait ainsi pour objectif de créer un spin-off au film Enola Holmes - qui pourrait dans le même temps obtenir une suite, exclusivement centré sur le grand frère de la jeune fille. Aucun détail n'est encore connu, mais ce projet pourrait suivre Sherlock Holmes lors d'une enquête classique tout en explorant un peu plus son histoire personnelle.

Henry Cavill déjà prêt ?

Alors attention, il s'agit d'une information à prendre avec des pincettes, We Got This Covered n'étant pas réputé pour être le site le plus fiable d'Internet. Néanmoins, il est également important de rappeler qu'Henry Cavill n'a jamais caché son admiration pour ce rôle.

Dans une interview accordée à Collider, le comédien a récemment révélé s'être rapidement attaché au personnage imaginé par Arthur Conan Doyle, au point d'en avoir fait voir de toutes les couleurs à l'équipe durant le tournage, "Je suis le gars le plus chiant sur un plateau, je passe mon temps à dire, 'Excusez-moi, c'est ça qui devrait se passer, ils ne feraient pas ça, vous n'avez pas lu...' Et tout le monde me dit, 'Henry, tais toi et fais le truc !' Mais je réponds, 'Je ne veux pas faire ça, Sherlock ne ferait pas, mais il pourrait faire ceci'."

Entre ce possible projet, The Witcher saison 2 et son envie d'incarner James Bond, l'agenda de Henry Cavill pourrait être chargé dans les années à venir. Et ce n'est pas pour nous déplaire !