Henry Cavill viré de Superman et de retour dans The Witcher ? C'est (vraiment) mort, mais il y a une bonne nouvelle

Cette semaine, c'était le choc chez les fans de DC. Après les nombreuses rumeurs inquiétantes concernant les décisions des nouveaux dirigeants de DC Studios (James Gunn et Peter Safran), Henry Cavill a dévoilé ses adieux surprises à Clark Kent, quelques semaines après avoir annoncé son grand retour. L'acteur avait repris son rôle dans une scène post-générique de Black Adam, qui teasait un possible nouveau film avec l'homme à la cape. Un projet qui ne se fera jamais, ou en tout cas sans Henry Cavill qui incarnait Superman depuis 2013.

Une double mauvaise surprise puisque l'acteur a aussi annoncé début novembre qu'il quittait The Witcher à l'issue de la saison 3, annoncée pour 2023 sur Netflix. "Je passe désormais le flambeau avec joie en pensant au temps passé à incarner Geralt" avait-il déclaré, validant son remplaçant : Liam Hemsworth.

Henry Cavill de retour dans The Witcher ? C'est mort

Depuis l'annonce de son départ de DC, de nombreux fans rêvaient de voir Henry Cavill revenir dans The Witcher. Sur Twitter, pas mal d'internautes se sont posés des questions, imaginant déjà le retour de l'acteur sous les traits de Geralt de Riv. On ne veut pas casser l'ambiance et vos rêves, mais ça semble définitivement mort ! Selon le média spécialisé Entertainment Weekly, la production de The Witcher n'aurait pas du tout l'intention de rappeler Henry Cavill. Au contraire, l'annonce récente de l'acteur au sujet de Superman ne devrait avoir aucune conséquence sur la saison 4, et sur l'arrivée au casting de Liam Hemsworth.

Un nouveau projet pour l'acteur

Mais pas besoin de déprimer car nous devrions très bientôt retrouver Henry Cavill sur nos écrans. Eh oui, l'acteur qui est en couple avec une belle brune n'a pas le temps de déprimer : il a déjà un nouveau rôle en ligne de mire. Selon The Hollywood Reporter, il devrait produire et jouer dans une adaptation du jeu de société Warhammer 40,000 dont il est fan ! Ce jeu se déroule 40 000 ans dans le futur où les humains sont coincés dans une guerre sans fin contre des aliens et des êtres magiques. Le projet est en développement et pourrait débarquer sur Prime Vidéo. Tant qu'on voit toujours Henry Cavill, ça nous va !