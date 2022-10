"On va s'arrêter là", "C'est finito"... les fans dégoûtés du départ d'Henry Cavill de The Witcher, grosse chute des audiences à venir ?

Les fans d'Henry Cavill sont passés du rire aux larmes en l'espace d'une petite semaine. Alors que le comédien a récemment fait le bonheur du public en confirmant son retour officiel au sein du DCU en tant que Superman pour au moins trois films (Man of Steel 2, Justice League 2 et Black Adam 2), cette bonne nouvelle ne s'est malheureusement pas faite sans conséquence.

Henry Cavill quitte The Witcher...

On l'a appris ce week-end, en acceptant de reprendre son rôle de Clark Kent, Henry Cavill a été dans le même temps contraint de laisser celui de Geralt qu'il tenait depuis 2019 dans la série The Witcher sur Netflix. Une décision qui, on l'imagine, n'a pas été facile à prendre tant le comédien est un vrai fan de l'univers et a poussé pendant des années afin de donner vie à ce projet, mais qui était dans le même temps inévitable au regard de son agenda actuellement surchargé.

"Je passe désormais le flambeau avec joie en pensant au temps passé à incarner Geralt, mais aussi avec enthousiasme à l'idée de voir l'approche de Liam pour le plus fascinant et nuancé de tous les hommes, a déclaré le comédien. Liam, mon cher, ce personnage possède une profondeur incroyable, amuse-toi à plonger dedans et y découvrir ce que tu veux".

... son remplaçant déjà connu

Vous l'aurez compris à travers ce commentaire, si Henry Cavill quitte effectivement The Witcher, Netflix n'a en revanche aucunement l'intention de mettre un terme à sa franchise qui a déjà eu le droit à quelques projets dérivés. Aussi, là où le comédien incarnera encore Geralt dans la saison 3 à venir (aucune date de sortie n'est connue), c'est Liam Hemsworth (Hunger Games) qui prendra ensuite la relève dès la saison 4.

Un choix étonnant étant donné que le frère de Chris Hemsworth (Thor) a sept ans de moins, mais également intelligent. Après tout, Liam Hemsworth possède lui aussi un physique imposant digne du personnage, il a déjà connu la pression d'une grosse saga et surtout, grâce à son jeune âge et sa carrière plus discrète, Netflix peut espérer poursuivre The Witcher pendant encore de longues années sans risquer un nouveau départ en cours de route. Enfin ça, c'est sur le principe.

Les fans en colère

Dans les faits, il va falloir beaucoup de travail, d'effort et de croisage de doigts pour espérer une issue positive et un succès toujours aussi important. La raison ? Comme on peut le découvrir sur Twitter, les fans sont particulièrement frustrés par le départ de Henry Cavill et déçus par le casting de son successeur.

"Henry Cavill avait promis de jouer dans 7 saisons de The Witcher à condition que les histoires racontées soient fidèles aux livres et de qualité. Le voilà quitter la série à même pas la moitié. Ça en dit long sur la série. Fiasco total", peut-on lire sur les réseaux sociaux, tout comme "Donc là ça va être Gale de Hunger Games qui va jouer Geralt de Riv PTDR plus rien ne va c'est bon, j'attends plus rien de cette série. J'étais déjà très déçue de la saison 2 mais là envie de guillaume" ou encore "J'ai même pas envie de regarder la saison [4] de The Witcher s'il y a pas Henry Cavill dedans. Vraiment je préfère m'épargner cette frustration, on va s'arrêter là et terminer sur une note positive."