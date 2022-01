The Witcher : Freya Allan (Ciri) clashe la saison 1 où "on m'a fait ressembler à une enfant"

Freya Allan (Ciri) clashe son look dans la saison 1 de The Witcher : "On m'avait fait ressembler à une enfant de 12 ans"

Les saisons 1 et 2 de The Witcher sont dispos sur Netflix, avec Henry Cavill en Geralt de Riv. Et alors que la saison 2 de The Witcher est toujours dans le top 10 Netflix, les fans ont déjà hâte de voir la saison 3 dont on a les premières infos. Mais la première saison n'a pas plu à Freya Allan, qui incarne Ciri. L'actrice a même clashé la saison 1 à cause de l'apparence physique qu'on lui avait donné et qu'elle détestait.

"Dans la série, on m'avait fait ressembler à une enfant de 12 ans. Ils ont blanchi mes sourcils. Ils me couvraient le visage de pâte blanche tous les jours" a confié Freya Allan à Radio Times. Elle était donc gênée par son look et ses sourcils blanchis. Il faut dire que les acteurs dans The Witcher VS les acteurs dans la vie sont très différents. Tous ont été costumés et maquillés et ne ressemblent pas à ça dans la vraie vie.

"La première saison était un déguisement" a ajouté l'interprète de Ciri, "Je ne ressemble plus vraiment à ça. J'avais l'air tellement plus jeune à l'époque". "Je me ressemble beaucoup plus dans la saison 2 que dans la saison 1" a-t-elle précisé, contente car ses sourcils ne sont plus teints en blonds comme ses cheveux dans cette saison 2.

A cause de ça, "je ne me sentais pas bien dans ma peau"

Ce makeup enfantin et cette transformation pour son rôle a affecté l'image que Freya Allan avait d'elle-même. Cela a touché sa confiance en elle. "Je ne me sentais pas bien dans ma peau" a avoué l'actrice de The Witcher, "Je pense que je me suis sentie très anxieuse tout d'un coup, parce que je me disais : 'Les gens vont me voir comme ça, mais je grandis en quelque sorte maintenant'".

"Je pense qu'avant la sortie de la première saison, je suis devenue très dure avec moi-même" a-t-elle ajouté, "Je devenais une sorte de femme, au fond, et je pense que je n'étais pas très confiante". Elle a conclu : "Si je pouvais me donner un conseil à l'époque, ce serait d'en parler aux gens plus que je ne l'ai fait. Je pense que je n'étais pas dans le meilleur état d'esprit avant que ça ne sorte".