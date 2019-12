Henry Cavill, Anya Chalotra... : les acteurs de The Witcher dans la série VS dans la vie

La bande-annonce de The Witcher a été dévoilée et promet une mythologie épique et de grosses batailles dans la série adaptée des romans d'Andrzej Sapkowski. La saison 1 sera diffusé le 20 décembre 2019 sur Netflix et la saison 2 aurait déjà été renouvelée. C'est Henry Cavill qui y tient le rôle principal.

Celui qui a joué Superman dans le film The Man of Steel incarnera en effet Geralt dans The Witcher. Bien loin de sa coupe brune coupée courte et gominée, l'acteur apparaîtra les cheveux longs, lissés et blonds quasi blancs dans le show. Et il n'est pas le seul membre du casting à avoir subi une sacrée transformation pour les besoins de son personnage. Freya Allen, Anya Chalotra, Joey Batey, Anna Shaffer, MyAnna Buring, Jodhi May, Adam Levy, Royce Pierreson ou encore Emma Appleton ont également dû s'adapter et changer (plus ou moins) de look. Découvre donc les acteurs dans la série Netflix VS dans la vraie vie.

Henry Cavill