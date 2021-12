The Witcher saison 3 : les premières infos sur la suite de la série

L'histoire de The Witcher est loin d'être terminée ! Henry Cavill est déjà prêt pour 7 saisons et Netflix semble plus que jamais miser sur la série fantastique adaptée des romans d'Andrzej Sapkowski. Après une saison 2 réussie (découvrez notre avis sur les épisodes), la plateforme a déjà renouvelé la série pour une saison 3 (l'annonce a été faite en septembre dernier, plusieurs mois avant le lancement très attendu des 8 nouveaux épisodes). Si tu as déjà terminé ton visionnage, voici quelques infos pour te faire patienter avant la suite.

Pas de date de sortie mais la suite est déjà en préparation

Pour l'instant, on ne sait pas quand la saison 3 de The Witcher sera disponible sur Netflix, ni même quand le tournage va débuter. Mais la suite de la série est bien en préparation ! Dans une interview donnée à TechRadar, la créatrice a dévoilé que les scénaristes ont terminé début décembre les scripts pour la troisième saison. Mais ce n'est que le début ! "Le processus créatif de la saison 3 ne fait que commencer. Nous avons les scripts et maintenant, nous devons réunir les réalisateurs, les acteurs et commencer à se plonger plus profondément sur ça pour s'assurer de faire une saison parfaite" a-t-elle ajouté. Des déclarations qui laissent entendre qu'il faudra donc pas mal patienter avant de pouvoir voir de nouveaux épisodes. Espérons quand même que ce sera moins long qu'entre la saison 1 et la saison 2 pour laquelle on avait attendu 2 ans.

Quelle suite pour Yennefer, Geralt et Ciri ?

A la fin de la saison 2 de The Witcher, Yennefer (Anya Chalotra), Geralt (Henry Cavill) et Ciri (Freya Allan) étaient réunis, malgré la trahison de Yen. La saison 3 de The Witcher devrait en grande partie être centrée sur le trio et leur évolution. La créatrice a d'ailleurs expliqué que tout ne sera pas tout de suite rose entre Geralt et Yennefer. Lui et Ciri vont prendre le temps de digérer ce qu'il s'est passé (le fait que Yen ait mis la vie de Ciri en danger) avant de lui pardonner définitivement.

Jaskier plus présent

Dans la saison 2, Jaskier (Joey Batey) était peu présent, ne faisant son retour qu'au milieu de la saison. Une déception pour certains. Lauren Schmidt Hissrich a une bonne nouvelle : il sera là dès le début de la saison 3 et devrait avoir une intrigue plus importante. Selon les premières infos, il pourrait partager pas mal de scènes en compagnie de Ciri.

Ce qui nous attend

La créatrice de The Witcher s'est aussi confiée sur les intrigues à venir. D'abord sur l'arrivée des Scoia'tael. Les lecteurs des romans Le Sorceleur le savent, il s'agit d'une armée d'elfes se battant pour Nilfgaard qui est au centre du 3ème roman et sera donc au coeur de la saison 3. C'est d'ailleurs pour ça que les elfes étaient plus importants dans la saison 2. On sait aussi que Francesca (Mecia Simson), aura d'ailleurs un rôle plus important dans la suite.

La sexualité de Ciri évoquée

Enfin, Lauren Schmidt Hissrich a aussi promis que la suite de The Witcher ferait la part belle aux personnages queer puisque les relations et la sexualité de plusieurs personnages seront évoqués plus en détails. On devrait d'ailleurs notamment en découvrir plus sur Ciri. "C'est une chose sur laquelle il y a des pistes dans les livres mais on ne parle jamais vraiment de sa sexualité donc on va commencer à s'y intéresser" a assuré la créatrice de la série.

En attendant d'en savoir plus sur la saison 3 de The Witcher, un prequel, The Witcher : l'héritage du sang (ou The Witcher : Blood Origin en VO) sera mis en ligne en 2022 sur Netflix. Il se déroulera 1200 ans avant l'action de The Witcher.