The Witcher : Henry Cavill est déjà prêt pour 7 saisons !

Après deux ans d'attente, The Witcher est enfin de retour et la série nous avait manqué (découvrez notre avis sur la saison 2 sans spoilers). Vous le savez sûrement : la série est basée sur la saga littéraire du même nom écrite par Andrzej Sapkowski, elle-même déjà adaptée en jeu vidéo. La série compte 6 romans et 15 nouvelles et pourrait donc inspirer les scénaristes pendant longtemps. Lauren Schmidt Hissrich, la créatrice du show, a déjà dévoilé qu'elle souhaitait faire 7 saisons en tout et on dirait que l'idée est toujours d'actualité.

Henry Cavill dit oui à 7 saisons de The Witcher

Après un tournage de la saison 2 éprouvant durant lequel il s'est blessé, Henry Cavill est déjà prêt pour la suite de The Witcher. Et pas seulement pour la saison 3, annoncée officiellement il y a plusieurs mois. Dans une interview donnée à The Hollywood Reporter, l'interprète de Geralt de Riv a dit qu'il était "absolument" prêt pour reprendre son rôle pour 7 saisons. La seule condition ? "Tant que l'on continue à raconter de bonnes histoires qui rendent hommage au travail d'Andrzej Sapkowski" a-t-il expliqué. On dit oui !

Dans une autre interview, donnée à IGN, Lauren Schmidt Hissrich s'est confiée sur son plan pour la série. Son but ? Adapter directement les livres, une saison correspondant à un roman. "Je pense qu'il y a tellement de matière que je ne ressens pas le besoin d'inventer [mes propres histoires] pour faire avancer [la série]." a-t-elle précisé. L'avenir de la série est donc assuré !