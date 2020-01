The Witcher : au moins 7 saisons pour la série ?

Déjà une saga littéraire et un jeu vidéo à succès, The Witcher cartonne aussi avec sa version série. Netflix semblait d'ailleurs confiante du carton du show puisqu'elle a été renouvelée pour une saison 2 avant même sa diffusion. S'il faudra peut-être attendre 2021 pour la découvrir, sachez que l'histoire de Geralt, Yennefer et Ciri pourrait bien squatter nos télés pendant un moment.

Au moins 7 saisons pour The Witcher ?

Actuellement en plein travail sur la saison 2 de The Witcher, qui devrait présenter un personnage LGBTQ+, Lauren Schmidt Hissrich, la créatrice et showrunner, voit déjà loin pour sa série. Lors d'une interview donnée à SFX Magazine, elle a dévoilé avoir déjà planifié non seulement la deuxième saison... mais aussi cinq autres ! "J'ai déjà préparé sept saisons" a-t-elle dévoilé au magazine. Son but ? Avoir un plan précis pour l'évolution de la série et des personnages. "La pire chose que l'on pourrait faire, c'est mettre notre énergie dans une seule saison et ne pas penser vers où ces personnages peuvent aller" confie-t-elle.

Il faut dire que Lauren Schmidt Hissrich et les scénaristes de The Witcher ont une belle source d'inspiration : la saga littéraire Le Sorceleur, écrite par Andrzej Sapkowski et sur laquelle est basée la série, contient quatre recueils de nouvelles, cinq romans ainsi qu'un roman indépendant. De quoi les inspirer pour la suite !