The Witcher saison 2 : un personnage LGBTQ+ en approche

C'est le succès du moment sur Netflix : disponible depuis le 20 décembre, The Witcher continue de cartonner en France et dans le monde entier. Avant même le lancement, la plateforme avait déjà annoncé que la série aurait droit à une saison 2 dont on ne sait pour l'instant pas grand chose puisqu'elle est en cours de préparation. La showrunner Lauren Schmit Hissrich vient cependant de lâcher quelques détails.

"Il y aura de la représentation"

C'est lors d'une session de questions/réponses avec les utilisateurs de Reddit que la boss de The Witcher a fait quelques révélations sur la saison 2 du show. Interrogée sur la représentation LGBT et plus particulièrement d'un personnage queer, comme c'est le cas dans la saga littéraire Le Sorceleur d'Andrzej Sapkowski sur laquelle est basée la série, elle a dévoilé que la saison 2 devrait bien inclure un personnage LGBTQ+. "L'une de mes choses préférées dans les livres, c'est qu'ils sont remplis de subversions. Oui, il y aura de la représentation" a écrit celle qui est aussi scénariste pour la série.

Un façon "différente" d'approcher la chronologie dans la suite

Lauren Schmit Hissrich s'est aussi confiée sur la chronologie parfois compliquée à suivre (découvrez une infographie pour tout comprendre si vous êtes paumés) et avoue qu'elle n'avait pas pensé que cela poserait problème aux spectateurs. Elle dévoile tout de même que la saison 2 devrait être plus simple à suivre avec une "structure différente". La créatrice de The Witcher a aussi expliqué que le temps qui passe devrait être plus représenté sur les personnages humains : dans la saison 1, Jaskier (Joey Batey) ne semblait pas vieillir ce qui a un peu embrouillé les téléspectateurs. "C'est difficile de montrer le temps qui passe quand tout le monde se ressemble donc nous approcherons cela de façon différente dans la saison 2" ajoute-t-elle.