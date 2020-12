The Witcher saison 2 : Henry Cavill s'est blessé lors d'une cascade, tournage (encore) arrêté

On espère que Netflix mettra en ligne le making of de la saison 2 de The Witcher tant sa production semble chaotique. On vient de l'apprendre, le tournage de cette suite est à nouveau arrêté, la faute cette fois-ci à une blessure d'Henry Cavill survenue lors d'une cascade.

La saison 2 de The Witcher est-elle maudite ? On est en droit de le penser au regard de ce qu'il se passe en coulisses depuis le début de sa production. Après le tournage arrêté à cause de l'épidémie de Covid-19 et un acteur obligé d'abandonner son rôle en cours de route, c'est désormais au tour de Henry Cavill de nous faire une Tom Cruise. Henry Cavill blessé sur le tournage A en croire les informations du Sun, l'interprète de Geralt dans la série de Netflix, s'est en effet blessé sur le tournage à l'occasion d'une cascade qui se déroulait dans les airs, au beau milieu des arbres. Selon une source interrogée par le tabloïd, "Il était au milieu d'une sorte de parcours et s'est blessé à la jambe. Il s'est soudainement arrêté, victime d'une très grosse douleur". On vous rassure tout de même, la gravité de cette blessure ne serait pas si importante que ça. Là où l'équipe de la série a dans un premier temps cru à "une sorte de blessure aux ischio-jambiers ou aux muscles" - ce qui aurait pu l'éloigner des plateaux pendant plusieurs semaines/mois, tout le monde a pu souffler en constatant que l'interprète de Clark Kent au cinéma était aussi solide que ce personnage de DC, "La blessure n'était pas importante au point de nécessiter une ambulance". Repos forcé pour l'acteur Néanmoins, n'espérez pas une reprise rapide du tournage. La source du Sun l'a malheureusement précisé, même si Henry Cavill ne passera pas par la case "opération", il va tout de même devoir s'accorder un peu de repos, "Comme il ne peut plus marcher normalement, ça vient bouleverser tout le planning de tournage." Après tout, Geralt n'est pas un personnage comme les autres à incarner à l'écran, "Il doit porter une armure très lourde durant les scènes et il n'est pas capable de le faire actuellement avec cette blessure à la jambe". Pourra-t-on vraiment retrouver The Witcher en 2021 sur Netflix ? On commence à avoir de sérieux doute...