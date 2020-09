The Witcher saison 2 : un acteur quitte la série à cause du Covid-19

La production de la saison 2 de The Witcher est très compliquée. Après un tournage interrompu de nombreux mois, la faute à l'épidémie de Covid-19, la pandémie mondiale vient de faire un nouveau dégât collatéral. Et cette fois-ci, c'est du côté du casting que ça se passe.

Un acteur quitte The Witcher à cause du Covid-19

Au tout début de l'année, on apprenait avec enthousiasme que Thue Ersted Rasmussen - un comédien danois, avait été casté pour incarner le Sorceleur Eskel. Un rôle qui s'annonçait logiquement très prometteur et qui nous promettait déjà un face-à-face intense avec Geralt (Henry Cavill) au regard de son gabarit.

Malheureusement, il l'a annoncé sur son compte Instagram, il est aujourd'hui contraint d'abandonner ce personnage. "A cause de la réorganisation du calendrier de tournage suite au Covid-19, je ne pourrai plus incarner Eskel dans The Witcher. Ca me brise le coeur" a-t-il expliqué, avant d'ajouter, "Mais je reste néanmoins heureux et reconnaissant pour les jours que j'ai pu passer sur le plateau au début de l'année. Tout le monde était extrêmement engagé, passionné par ce projet et c'était une expérience véritablement inspirante."

Un contre-temps particulièrement problématique puisque cela laisse entendre que la production devra recruter un autre acteur pour ce personnage et donc retourner certaines scènes avec lui. Une nouvelle perte de temps et d'argent que Netflix aurait souhaité éviter en cette période déjà compliquée et qui, on l'espère, sera la dernière.