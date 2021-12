The Witcher saison 2 : stop ou encore, on continue à suivre les aventures de Geralt, Ciri et Yennefer ?

La saison 1 de The Witcher nous avait laissé sur une certaine frustration : après une grande portion assez confuse (pas merci la chronologie éclatée), l'action semblait vraiment commencer dans l'ultime scène dans laquelle Ciri et Geralt se retrouvaient enfin. Premier point très positif : cette saison 2 de The Witcher est beaucoup plus facile à suivre avec une chronologie linéaire. La créatrice l'avait promis, elle l'a donc fait ! Fini les allers et retours dans le temps qui nous paumaient complètement, on va cette fois droit au but et on avance facilement avec les personnages. Les histoires restent divisées pendant une longue partie de cette saison (Yennefer d'un côté, Geralt et Ciri de l'autre notamment) mais on a plus la contrainte des différentes chronologies qui avaient perdu de nombreux téléspectateurs.

Les 6 épisodes que nous avons pu voir mettent encore le paquet sur les effets spéciaux avec des monstres flippants de réalisme et des combats toujours aussi impressionnants. Mais ce qu'on apprécie aussi, c'est l'évolution nette des personnages, que ce soit celle de Ciri ou bien de Geralt qui ne passe plus tout son temps à faire la gueule (et ça aussi, ça fait plaisir). Le duo Geralt/Ciri est d'ailleurs la grande réussite de cette saison 2 et permet au Sorceleur de percer sa carapace pour nous offrir des moments plus tendres.

Cette saison 2 de The Witcher offre de nouvelles perspectives intéressantes et surprenantes pour les personnages. Une saison qui fait avancer les choses mais qui n'oublie pas de nous divertir puisqu'elle ne se prend pas non plus trop au sérieux. Un équilibre réussi entre drama et divertissement. On peut juste peut-être un peu regretter que le personnage d'Henry Cavill n'ait pas une place plus importante dans les épisodes. Le Sorceleur est parfois trop en retrait pour servir d'autres personnages ce qui est bien dommage puisque la série est censée lui être consacrée.

Cette saison 2 de The Witcher devrait convaincre ceux qui ont aimé la première et pourrait pousser ceux qui auraient abandonné à lui redonner une chance. Ce serait dommage de passer à côté !