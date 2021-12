The Witcher saison 2 : une scène post-générique tease un spin-off

The Witcher saison 2 : une scène pos-générique dévoile le spin-off Blood Origin

La saison 2 de The Witcher est dispo sur Netflix depuis ce 17 décembre 2021. Henry Cavill incarne toujours le héros Geralt de Riv, dont les scènes de bain sont devenus cultes. Et pour celles et ceux qui ont déjà binge-watché ou vu toute la saison 2, avez-vous vu la scène post-générique ? Eh oui, The Witcher s'est pris pour Marvel et a dévoilé une séquence inédite à la fin du dernier épisode de la saison 2 (l'épisode 8). Mais même si vous n'avez pas fini de mater la saison 2, c'est sans spoilers.

Cette scène est en fait un teaser vidéo d'un des spin-offs de The Witcher. Car oui, la série va avoir une saison 3 mais aussi des séries dérivées. Il s'agit de The Witcher : Blood Origin, qui a donc déjà été tourné. Et s'il n'y a pas de Geralt, Ciri ou encore Yennefer, c'est parce que l'action se passe 1 200 ans avant. Ce prequel montre l'origine du premier Witcher / Sorceleur et dévoile comment s'est créée la conjonction des sphères, quand les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné en un seul monde.