The Witcher : Henry Cavill dévoile les coulisses de ses scènes de bain

Geralt n'est pas uniquement connu pour grogner quand on lui parle, pour sa belle chevelure qui rend folle de jalousie Daenerys ou pour son amour pour le défonçage de monstres. Non, quand le célèbre Witcher a du temps libre, il adore prendre des bains. A tel point que ces moments sont devenus cultes dans les jeux vidéo adaptés des romans de Andrzej Sapkowski et ont donné naissance à quelques memes.

Henry Cavill avait hâte de prendre un bain

Aussi, quand Netflix a annoncé la création d'une série The Witcher, Henry Cavill - choisi pour se glisser dans la peau du Sorceleur, était le plus heureux du monde à l'idée de mettre en scène ces séquences. "Je ne sais pas si beaucoup de personnes réalisaient à quel point c'était iconique, qu'il y avait déjà un visuel attaché à ça" a-t-il révélé dans un premier temps à BBC Radio 1, avant d'ajouter "J'étais assis et je me disais 'je me demande si des gens savent à quel point, cette scène si particulière, va buzzer".

Malheureusement, si le comédien est un véritable fan du jeu vidéo et avait donc hâte de tourner ces passages, le tournage en question n'a pas été des plus satisfaisants. La faute à quoi ? A la baignoire : "Je tentais de relever mes pieds, mais je ne pouvais pas. La baignoire n'était pas de la bonne forme. Mais bon, dans le même temps, je pense que ça aurait été un peu bizarre... (voir ci-dessous, ndlr)"

Entre ça et les combats à l'épée ultra stylés sur les plateaux, Henry Cavill vit clairement sa meilleure vie en tant que Geralt.