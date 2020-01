The Witcher : Henry Cavill dévoile les secrets de tournage du combat le plus épique de la série

The Witcher n'a pas attendu bien longtemps pour nous en mettre plein les yeux. Au contraire, la nouvelle fiction de fantasy de Netflix a profité du premier épisode de la saison 1, mise en ligne en décembre 2019, pour nous offrir l'une des séquences de combat les plus badass de ces dernières années dans le monde des séries. Et ce n'est pas Henry Cavill qui nous fera changer d'avis.

Henry Cavill dévoile les secrets de The Witcher

Dans une vidéo "Arrêt sur image" postée sur la chaîne YouTube de la plateforme, l'interprète de Geralt est en effet revenu sur cette cultissime séquence qui le voyait affronter les hommes de Renfri, puis Renfri elle-même, dans les rues de Blaviken. Et vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, aucun détail n'a été laissé au hasard au moment du tournage.

Mise en scène par Wolfgang Stegemann, un coordinateur de cascades et combats, le comédien a dévoilé comment cette séquence a été parfaitement pensée pour mettre en avant les qualités des sorceleurs, avant de révéler ses nombreux secrets. Parmi les plus marquants, on peut notamment citer l'utilisation d'une semi-épée sur le plateau, retravaillée numériquement ensuite : "On utilise souvent des épées réduites pour les scènes techniques très complexes ou très risquées. Je n'ai qu'une moitié d'épée, ce qui me permet de faire plus de mouvements dans les scènes sanglantes et violentes. La difficulté est que l'on doit jouer comme si l'épée est entière. Or, quand on se déplace rapidement avec l'adrénaline au maximum et qu'on enchaîne les prises, ça peut parfois être difficile".

De quoi voir la série différemment et nous prouver que The Witcher n'est pas une fiction comme les autres. Vivement la saison 2 !