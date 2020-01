The Witcher saison 1 : la technique extrême d'Henry Cavill pour se préparer pour les scènes torse nu

C'est le succès du moment sur Netflix ! La saison 1 de The Witcher a affolé les abonnés, devenant même le deuxième programme le plus vu en France en 2019 en seulement quelques jours. Son univers fantastique, ses acteurs canons et ses scènes de combats impressionnantes ont fasciné les internautes. Bonne nouvelle, la série sera bien de retour pour une saison 2. De quoi en prendre de nouveau plein les yeux !

Henry Cavill s'est privé d'eau pour ses scènes dénudées

Afin de jouer Geralt de Riv, Henry Cavill a évidemment dû se préparer afin d'assurer pendant les scènes de combat, chorégraphiées par une ex-star de Game of Thrones. L'acteur est habitué puisqu'il a déjà joué Superman au cinéma ! Mais en plus de s'être mis en danger à cause des lentilles qu'il portait, il a également été très loin pour être au top quand il enlevait le haut. Lors de la promotion de la série, Henry Cavill a dévoilé sa technique extrême et assez dangereuse pour faire ressortir ses muscles : il a réduit sa consommation d'eau et a même été jusqu'à ne pas boire du tout la veille et le jour de tournage des scènes torse-nu.

"C'est le pire dans tout ça. Faire un régime, c'est compliqué et tu as tout le temps faim. Mais quand tu te déshydrates pendant trois jours, tu arrives à un point où, le dernier jour, tu peux presque sentir quand il y a de l'eau autour de toi" a confié la star de 36 ans au Graham Norton Show. Une technique dangereuse à ne surtout pas tester mais qui semble avoir fait ses preuves chez l'acteur.