The Witcher : ce gros inconvénient de son costume qui a mis Henry Cavill en danger

Pour incarner Geralt de Riv dans The Witcher, Henry Cavill a dû changer de look. Il a notamment dû porter une longue perruque blanche mais a aussi dû mettre des lentilles pour changer la couleur de ses yeux. Il ne devait à l'origine ne les porter que 3 heures par jours.

Des lentilles qui auraient pu le rendre aveugle

Porter ces lentilles pendant de longues heures était en effet assez dangereux pour Henry Cavill. Lors de la promotion de The Witcher qui reviendra prochainement pour une saison 2, l'acteur s'était confié à ce sujet et avait expliqué qu'il aurait pu perdre la vue. "La personne en charge des lentilles me disait tout le temps : 'Non, je m'en fiche s'il faut faire cette scène, enlève ces lentilles car après un certain temps, tu vas commencer à perdre la vue.' J'étais certain qu'elle disait ça pour paraître dramatique parce que je suis assez têtu. Alors je lui répondait : 'Non, c'est bon, on peut tourner encore quelque heures et ça ira'. Et elle disait : 'Non, ça n'ira pas, il faut les enlever'".

Assez têtu, Henry Cavill a cependant appris à ses dépens que les lentilles qu'il portait étaient dangereuses. Lors du tournage aux Canaries, il explique avoir beaucoup souffert après s'être pris de la poussière dans les yeux. "Ça faisait vraiment, vraiment mal mais je pensais que j'étais fatigué car je ne dormais pas beaucoup et que je devais essayer de dépasser ça. Ça en est arrivé à un point où le technicien m'a trouvé en train de me cacher dans l'ombre avec les yeux fermés car la lumière me faisait mal." s'est-il souvenu auprès de Metro.co.uk. Le tournage a ensuite été interrompu le temps que l'acteur récupère.