The Witcher : ce gros point commun inattendu avec Game of Thrones

En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, The Witcher a déchaîné les abonnés de Netflix. En quelques jours seulement, la série est devenue l'un des programmes les plus populaires sur la plateforme et elle reviendra bien pour une saison 2. Du fantastique, des scènes sexy (sans doublure s'il vous plaît) et de la baston, tout est réuni pour passionner les téléspectateurs.

Le Roi de la Nuit dans The Witcher !

Si les scènes d'action de The Witcher vous impressionnent, c'est parce qu'elles sont chorégraphiées par une personne qui s'y connait : Vladimir Furdik. Ce nom ne vous dit rien ? Et pourtant, le slovaque est connu pour avoir incarné le Roi de la Nuit dans Game of Thrones. Avant de prêter son visage au grand méchant de la série, Vladimir Furdik est avant tout spécialiste des cascades et a travaillé sur Skyfall, Thor : le monde des ténèbres et Blanche-Neige et le Chasseur.