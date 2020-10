The Witcher : une saison 3 et un troisième spin-off déjà en préparation par Netflix ?

On ne sait pas encore à quel moment la saison 2 de The Witcher débarquera sur Netflix, mais la plateforme semble clairement attachée à cette série. Cela a déjà été annoncé cet été, ce sont deux nouveaux projets dérivés qui vont bientôt voir le jour : un film animé centré sur Vesemir, le mentor de Geralt, et une mini-série centrée sur le tout premier Sorceleur de ce monde.

The Witcher, toujours plus de projets ?

C'est tout ? Absolument pas. D'après Redanian Intelligence, Netflix - conscient de l'attachement du public pour cet univers, aurait également d'autres idées en tête afin de surfer sur ce succès. Premièrement, alors même que la saison 2 n'est pas encore tournée intégralement, le site de streaming aurait déjà commandé une saison 3. Attention, aucune confirmation officielle à ce sujet n'a encore été apportée, mais le média révèle néanmoins que cette possible suite aurait été ajoutée au centre des données de la Writers Guild of America, le syndicat des scénaristes américains.

Deuxièmement, c'est un troisième spin-off qui pourrait prochainement entrer en production. Et pour une fois, ce projet ne serait pas centré sur un Sorceleur, mais sur les mages qui composent ce monde. Peu de détails sont connus à ce jour, mais quand on se souvient de la place importante réservée à la Confrérie des Mages dans les intrigues de la saison 1 et des tensions entre mages et sorcières, on se doute qu'il y a de la matière à explorer et de la mythologie à titiller.

Et pendant ce temps-là, HBO galère toujours avec son spin-off de Game of Thrones...