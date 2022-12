Wonder Woman 3 annulé, Henry Cavill bientôt viré de Superman... ça devrait bouger du côté du DCEU

La fin du DCEU actuel bientôt actée ?

Il y a quelques mois, DC Studios a introduit ses deux nouveaux coprésidents pour sa branche cinéma afin de porter l'avenir de ses plus grandes licences, à savoir James Gunn (réalisateur à qui l'ont doit la saga Les Gardiens de la Galaxie pour Marvel et plus récemment le reboot de The Suicide Squad) et Peter Safran (producteur de l'univers Conjuring mais aussi chez DC avec Aquaman, Shazam!...).

Deux grands noms qui laissent entrevoir de belles choses pour le futur ? Oui, mais ça ne devrait malheureusement pas se faire sans grosses conséquences. Alors que DC n'a jamais réussi à concurrencer le MCU de Marvel malgré les premières bases lancées par Zack Snyder avec Man of Steel, Batman V Superman ou encore Justice League, le duo aurait décidé de faire table rase du passé pour mieux repartir de zéro.

Traduction ? Selon le Hollywood Reporter, James Gunn et Peter Safran - qui s'apprêtent à rencontrer David Zaslav (CEO de Warner Bros. Discovery) pour lui dévoiler leur vision pour les prochaines années, auraient tout simplement décidé de sacrifier le DCEU existant.

Wonder Woman 3 se prend un stop

"De multiples sources nous ont dit que le film Wonder Woman 3 de Patty Jenkins ne devrait pas aller plus loin [que le scénario récemment écrit] et que le film, dans son incarnation actuelle, était considéré comme mort", écrit le magazine. Un choix qui peut surprendre quand on se souvient que Gal Gadot - l'interprète de la super-héroïne, a récemment tweeté son amour pour ce personnage avant de déclarer, "J'ai vraiment hâte de pouvoir partager avec vous son projet chapitre", mais qui s'expliquerait par... un besoin d'économie.

Tandis que David Zaslav a mis en place de nombreuses coupes budgétaires dans à peu près tout l'univers de Warner Bros, à commencer par HBO Max (c'est lui qui a décidé d'effacer le film Batgirl alors qu'il était terminé), l'annulation d'un tel projet serait vu d'un très bon oeil puisque le salaire de Gal Gadot est estimé à près de 20 millions de dollars, tandis que celui de Patty Jenkins était estimé à 12 millions de dollars. Et c'est sans compter les possibles bonus supplémentaires.

Une nouvelle décevante, même si le Hollywood Reporter précise bien que "le futur de Wonder Woman et le rôle de Gadot ne sont pas encore très clairs". Autrement dit, rien n'affirme à ce jour qu'un autre Wonder Woman 3, avec une histoire différente, ne sera pas lancé à la place. Néanmoins, l'heure n'est clairement pas à l'optimisme tant cet arrêt soudain ne serait que la première décision de James Gunn et Peter Safran.

Les acteurs cultes pourraient être virés

Du côté des suivantes, le site américain laisse entendre que parmi les scénarios envisagés pour la suite de DC au cinéma, il y a celui de "mettre fin au Snyderverse et donc des héros castés par Zack Snyder". A cet effet, là où Henry Cavill a récemment annoncé son grand retour en tant que Superman, ce projet - qui aurait dû être porté par un Man of Steel 2, pourrait finalement ne jamais voir le jour et être directement enterré (aucun contrat n'aurait de toute façon été signé). De même, le récent caméo de Henry Cavill tourné dans The Flash - attendu au cinéma en 2023 et qui était censé annoncer cette grande reprise, pourrait être jeté à la poubelle car, selon les sources, "il y a un débat au sein du studio concernant le fait de mettre en scène ce caméo s'il induit une promesse que le studio pourrait ne pas vouloir tenir".

Enfin, et sans grande surprise, Jason Momoa pourrait dire au revoir à Aquaman après la sortie de son deuxième film solo en 2023 - l'acteur pourrait même se voir proposer un autre rôle culte de chez DC, à savoir Lobo (une façon de marquer la fin du Snyderverse et lancer un nouvel univers), tandis que Dwayne Johnson pourrait déjà voir Black Adam être rangé au placard, la faute à un échec commercial.

Pour être clair : si ces super-héros pourraient bien revenir dans le futur, ce sont leurs interprètes actuels qui devraient être remerciés.

Quels projets sont sauvés ?

Au final, les seuls projets auxquels le duo n'aurait pas l'intention de toucher, "au moins pour le moment", concernent l'univers Batman récemment mis en place par Matt Reeves avec le film The Batman porté par Robert Pattinson, dont une suite est en cours d'écriture, mais également The Penguin, un spin-off sous forme de série centré sur le personnage de Colin Farrell. Dans le même genre, Joker 2 - toujours avec Joaquin Phoenix et actuellement en tournage, n'a rien à craindre.

Attention, on le précise, il ne s'agit que d'un scénario du duo et rien ne dit que David Zaslav le validera. Néanmoins, au regard des nombreux problèmes en coulisses (on pense notamment au comportement d'Ezra Miller), du manque d'envie de Snyder de revenir et du faible attachement du public pour ce DCEU, on ne serait pas surpris que la fin du Synderverse soit officiellement validée dans les semaines à venir.