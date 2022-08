"Je souffre de problèmes mentaux complexes" : Ezra Miller s'excuse après les polémiques et promet de suivre une thérapie

Ezra Miller accepte de se faire soigner pour des problèmes mentaux

C'est une nouvelle qui devrait rassurer Warner Bros. Quelques jours après l'apparition de rumeurs qui laissaient entendre que le studio envisageait la possibilité de ne jamais sortir le film The Flash, malgré son budget de 200 millions de dollars, la faute aux nombreuses polémiques entourant la vie personnelle d'Ezra Miller, la star a finalement pris la décision de se faire soigner.

"Après avoir récemment traversé une période de crise intense, je comprends que je souffre de problèmes mentaux complexes et que je dois commencer un traitement, a-t-iel déclaré dans un communiqué. Je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes que j'ai pu inquiéter et déranger avec mon précédent comportement. Je suis bien décidé à faire le travail nécessaire pour retrouver une vie saine, sûre et productive".

Au coeur de nombreuses polémiques depuis janvier 2022

Il faut dire qu'en l'espace de quelques mois seulement, l'interprète de Barry Allen au sein du DCEU s'était illustré.e pour une succession de comportements particulièrement inquiétants. Au programme ? Insultes et bagarre avec des clients d'un hôtel à Hawaii, suspicion de kidnapping après avoir accueilli une jeune femme et ses enfants pour fuir le père ou encore, plus récemment, soupçon d'effraction dans une maison dans le Vermont (USA) afin d'y voler de l'alcool.

Autant dire que cette prise de conscience se veut rassurante pour Ezra Miller qui semblait s'enfoncer dans une spirale négative et autodestructrice, bien que celle-ci ne marque pas encore la fin de ses problèmes. Accusé.e d'effraction en mai dernier, la star a au contraire reçu une citation à comparaître devant la cour supérieure du Vermont à Bennington le 26 septembre prochain, qui pourrait résulter d'une possible condamnation.

Cependant, le choix d'Ezra Miller de se faire soigner - qui était la volonté première du studio, devrait faire le bonheur de Warner Bros qui, à ce jour, maintient encore la date de sortie de The Flash au cinéma en juin 2023. Reste désormais à espérer que le traitement sera productif et que la star en ressortira plus forte.