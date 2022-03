The Batman : pourquoi c'est le meilleur film du super-héros au cinéma

Une ville qui vit

L'une des choses qui nous frappe quand on lit un comic Batman, c'est la forte présence d'une galerie de personnages dans Gotham qui animent la ville à leur façon. Et si Bruce Wayne n'affronte généralement qu'un vilain par histoire, cela ne l'empêche pas d'en croiser pleins sur sa route durant son intrigue. Or, jusqu'à présent, cet aspect avait toujours été très limité / mal exploité au cinéma. Bonne nouvelle, The Batman rompt enfin avec ça et nous rappelle avec force combien cette ville peut être corrompue et manipulée de tous les côtés.

De même, sans parler uniquement des méchants, il est également plaisant d'assister à de nombreuses relations différentes de Batman avec son entourage. Que ce soit Alfred, Selina, Gordon, les flics autour et même les civils, il est intéressants de suivre les différents degrés d'interactions qu'il peut avoir avec eux et les conséquences à chaque fois. Comme tout le reste dans ce film, ça n'est jamais gratuit mais ça apporte au contraire une vraie épaisseur à l'ensemble, ce qui rend le tout digeste. Et quand un film dure 3h, c'est important.