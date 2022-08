Ce film de super-héros ne sortira pas au cinéma ni en streaming, 90 millions de dollars à la poubelle !

Vent de panique du côté du DC Universe. Les prochains films de la franchise ont fait parler ces derniers mois et pas vraiment en bien. Il y a d'abord l'affaire Amber Heard qui a entaché Aquaman 2 (dont la sortie est prévue pour mars 2023). Le comportement d'Ezra Miller n'a pas non plus arrangé les choses pour le film solo The Flash qui aurait coûté pas moins de 200 millions de dollars. Et ce n'est malheureusement pas tout.

Annoncé en 2021, Batgirl était censé raconter l'histoire de la super-héroïne connue sous le nom de Barbara Gordon. A l'origine prévu pour HBO Max, il s'est ensuite murmuré que le film pouvait finalement faire ses débuts en salles en 2023. Il faut dire que le long métrage a quelques atouts majeurs comme le retour de J.K. Simmons en James Gordon mais surtout celui de Michael Keaton en Batman. C'est Leslie Grace, la star de D'où l'on vient, qui devait incarner l'héroïne.

La sortie de Batgirl complètement annulée

Sauf que personne ne verra Batgirl. Ce mardi 2 août 2022, Warner Bros Discovery (le studio qui produit le film) a décidé que le long métrage ne sortira finalement pas en salles. Ni sur HBO Max. Le studio a tout simplement décidé de tout annuler ! Pourtant, le tournage de Batgirl était déjà terminé et le film a coûté pas moins de 90 millions de dollars qui vont donc directement à la poubelle. "La décision de ne pas sortir Batgirl reflète un changement de stratégie pour le DC Universe et HBO Max" a déclaré un représentant, ajoutant : "Leslie Grace est une actrice incroyablement talentueuse et cette décision n'a rien à voir avec sa performance".