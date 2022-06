Amber Heard complètement coupée du montage d'Aquaman 2 après sa défaite face à Johnny Depp ? La rumeur enfle

Les conséquences de l'affaire Johnny Depp / Amber Heard sont loin d'être terminées. L'acteur de Pirates des Caraïbes a remporté son procès en diffamation contre son ex femme et cette dernière a été condamnée à lui verser 15 millions de dollars pour le préjudice subi. La star pourrait cependant faire appel et son avocat a confié qu'elle était incapable de payer cette somme. Et comme si ce n'était pas suffisant, Amber Heard pourrait aussi faire face à un nouveau coup dur.

Amber Heard supprimée de la suite d'Aquaman ?

En novembre 2020 après la perte de son procès contre The Sun, Johnny Depp a été viré de la saga Les Animaux Fantastiques, alors que le tournage du troisième film venait de débuter. Malgré les accusations de son ancien mari, Amber Heard, elle, a été maintenue au casting d'Aquaman 2 même si une pétition lancée contre elle demandait son renvoi. Lors du procès, l'actrice avait confié que ses scènes du film avaient été réduites suite à l'affaire médiatique, une chose que les studios ont démenti lors d'une audience.

Cette fois, c'est une rumeur persistante qui circule chez plusieurs médias US : Warner Bros qui produit et distribue Aquaman 2 aurait décidé de supprimer toutes les scènes avec Amber Heard suite à sa défaite lors du procès en diffamation. Les quelques scènes avec Mera pourraient donc être carrément coupées au montage, alors que la sortie du film où l'on retrouvera Jason Momoa est prévue pour mars 2023. Une info à prendre pour le moment avec des pincettes puisqu'elle nous vient de sites pas forcément ultra fiables.

Les fans ne veulent pas Amber Heard dans Aquaman 2

Quoiqu'il en soit, les fans d'Aquaman sont toujours aussi remontés contre Amber Heard. Depuis le procès, une nouvelle pétition a été lancée sur Change.org pour demander la suppression des scènes de Mera. Et elle a déjà été signée par plus de 4,5 millions de personnes ! Alors, les studios ont-ils vraiment décidé de supprimer Amber Heard du film ? Réponse prochainement...