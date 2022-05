Amber Heard coupée d'Aquaman 2 à cause de Johnny Depp ? DC dément et tacle sa propre actrice !

Actuellement poursuivie par Johnny Depp, son ex-mari, pour diffamation après qu'elle l'a accusé de violences conjugales durant leur relation, Amber Heard a décidé de profiter de ce procès pour également poursuivre l'ex-star de Pirates des Caraïbes au motif que cette affaire et les commentaires de son équipe dans la presse auraient impacté négativement sa carrière.

Amber Heard zappée d'Aquaman 2 à cause de Johnny Depp ? DC dément

Pour légitimer la somme qu'elle demande aujourd'hui à Johnny Depp (elle réclame un dédommagement à hauteur de 100 millions d'euros), la comédienne a récemment profité de son passage à la barre pour assurer qu'à cause des supposés agissements de son ex-conjoint en coulisses, elle aurait vu son contrat avec DC perdre en valeur et aurait même été sacrifiée au montage du film Aquaman 2, attendu le 17 mars 2023 au cinéma, avec un rôle qui aurait été réduit.

Alors, info ou intox ? A en croire Walter Hamada, président de DC Films à Warner Bros - dont l'interrogatoire en tant que témoin a été diffusé ce mardi 24 mai 2022 durant ce procès, il s'agirait d'un mensonge. Durant son témoignage, il a notamment répondu "non", il n'avait jamais été prévu de l'augmenter avant cette affaire, puis il a indiqué que son rôle n'avait "pas été réduit" pour Aquaman 2 à cause de celle-ci. Au contraire, il s'agissait d'un choix créatif "prévu dès le début du développement" de cette suite en 2018, afin de mettre en scène une "comédie de potes" entre Aquaman (Jason Momoa) et son demi-frère King Orm (Patrick Wilson).

Une actrice sans alchimie avec Jason Momoa

Et à la question, "pourquoi se passer autant de Amber Heard pour ce nouveau film alors qu'elle était l'une des actrices principales dans le précédent ?", la réponse est simple selon Walter Hamada : elle n'avait convaincu personne au sein du studio à l'époque. "Elle et Jason Momoa n'avaient pas beaucoup d'alchimie ensemble", a confessé le président de DC Films, qui a ensuite précisé qu'il avait tellement fallu travailler en post-production pour rendre leur relation crédible qu'il avait même été envisagé de recruter une autre actrice pour le rôle.

"Au final, quand vous regardez le film, vous avez l'impression qu'ils ont une bonne alchimie. Mais je sais que durant tout le processus de post-production, cela a demandé énormément d'efforts pour y arriver, a-t-il soufflé. Parfois, vous mettez simplement des personnages ensemble à l'écran et ça fonctionne. (...) C'est ce qui fait d'une star de cinéma une star de cinéma. Vous le savez dès que vous le voyez. Mais là, l'alchimie n'était pas là. (...) Ce film a été nettement plus difficile [à monter] à cause de ce manque d'alchimie entre eux deux".

Oui, alors que le public a récemment lancé une pétition pour demander le licenciement de l'actrice d'Aquaman 2, pas sûr que cette révélation sur son manque de talent n'aide Amber Heard à se faire accepter des fans de la franchise.