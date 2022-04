Johnny Depp ne veut plus jamais jouer dans Pirates des Caraïbes (et on peut le comprendre)

Lancée en 2003 avec La malédiction du Black Pearl, la franchise Pirates des Caraïbes a fait un énorme carton et déjà rapporté plus de 4,5 milliards de dollars de recettes dans le monde entier. Héros de la saga dans le rôle de Jack Sparrow, Johnny Depp a joué dans cinq films, le dernier datant de 2017. Depuis plusieurs années, il se murmure qu'un 6ème volet est en préparation. De nombreuses rumeurs autour de la participation de Johnny Depp ont circulé mais c'est finalement Margot Robbie qui en sera l'héroïne.

Johnny Depp explique pourquoi il ne veut plus jouer dans Pirates des Caraïbes

Depuis un peu plus d'une semaine, Johnny Depp a rendez-vous chaque jour au tribunal pour son procès en diffamation contre Amber Heard. L'acteur a témoigné de violences qu'il aurait subies de la part de son ex-femme et expliqué que les accusations qu'elle a portées contre lui ont des conséquences graves pour sa carrière. En plus d'avoir été viré de la franchise Les Animaux Fantastiques où il a été remplacé pour le 3ème volet (actuellement en salles), l'acteur a également été évincé de Pirates des Caraïbes.

Lors d'une audience, Johnny Depp a confié qu'il devait reprendre son rôle de Jack Sparrow dans le sixième volet de la franchise mais que les studios ont décidé de l'écarter du projet quelques jours après la publication d'un article dans le Hufftington Post où Amber Heard parlait des violences conjugales qu'elles a subies (article pour lequel l'acteur la poursuit en diffamation). "Je suis certain que Disney (qui produit le film, ndlr) a voulu couper les ponts avec moi par sécurité. Le mouvement Me Too était très populaire à l'époque" a confié l'acteur. Viré de la saga qui l'a propulsé au rang de star, Johnny Depp ne compte d'ailleurs pas reprendre son rôle. "Mr Depp, si Disney vous donnait 300 millions de dollars, rien sur cette Terre ne pourrait vous convaincre de retourner travailler sur un film Pirates des Caraïbes, pas vrai ?" a lâché son avocat pendant l'audience, ce à quoi l'acteur a répondu que ces propos étaient "exacts".

"Je porterai cela pour le reste de mes jours"

Lors du procès où il a aussi évoqué l'affaire du "caca dans le lit", Johnny Depp a tenu à souligner que les accusations portées contre lui par Amber Heard ont eu un profond impact sur sa vie et sur sa carrière. "Je serais un idiot si je ne pensais pas qu'il y a eu un effet sur ma carrière après les mots de Mlle Heard, qu'elle ait mentionné mon nom ou pas (...) Dès que c'est arrivé, j'ai perdu. Peu importe l'issue de ce procès, je porterai cela pour le reste de mes jours... Je la poursuis pour diffamation et pour les choses complètement fausses qu'elle a utilisées pour mettre fin à ma vie" a-t-il déclaré.