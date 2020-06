Pirates des Caraïbes 6 : Johnny Depp remplacé par Margot Robbie ?

Margot Robbie serait en discussion avec Disney

Le média The Hollywood Reporter a été le premier a annoncé la possible arrivée de Margot Robbie dans la franchise Pirates des Caraïbes 6. L'actrice qui pourrait incarner la fée Clochette dans le remake de Peter Pan serait en effet "en discussion avec Disney" pour tourner dans le prochain film de la franchise avec Johnny Depp. Mais attention, le site a précisé qu'il ne s'agira pas du 6ème volet mais d'un film "autonome".

Celle qui avait été révélée au grand public par Le loup de Wall Street de Martin Scorsese et jouée Harley Quinn dans Suicide Squads va-t-elle remplacer Jack Sparrow dans cette nouvelle version ? Ou jouera-t-elle au côté de Johnny Depp ? On ne sait pas grand chose sur ce film, si ce n'est que Margot Robbie pourrait de nouveau collaboré avec la scénariste Christina Hodson (Birds of Prey). Elle aussi pourrait en effet intégrer ce projet de spin-off féminin autour de Pirates des Caraïbes.

Johnny Depp et Karen Gillian dans Pirates des Caraïbes 6 ?

En revanche, pour Pirates des Caraïbes 6, c'est Karen Gillan qui devrait remplacer Johnny Depp. Elle qui interprète Nébula dans Les Gardiens de la Galaxie et les 2 derniers volets d'Avengers ou encore dans Ruby dans Jumangi : Bienvenue dans la jungle et dans la suite, pourrait aussi ne pas être la seule star du film. En effet, d'autres rumeurs disent que Johnny Depp pourrait aussi être de retour aux côtés de la nouvelle héroïne.

Un reboot qui devrait être coécrit par Craig Mazin (série Chernobyl) et Ted Elliott, scénariste des 4 premiers films de la saga. Quant à Jerry Bruckheimer, qui a déjà produit les 5 premiers Pirates des Caraïbes, il devrait produire les 2 projets de films de la franchise.