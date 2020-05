Pirates des Caraïbes 6 : Johnny Depp remplacé par Karen Gillan dans le prochain film ?

Un Pirates des Caraïbes sans Jack Sparrow ?

Sans grande surprise, Disney ne compte pas abandonner sa licence cinématographique Pirates des Caraïbes qui, jusqu'à aujourd'hui, lui a permis d'engranger 4,5 milliards de dollars en seulement 5 films. Ainsi, cela fait déjà plusieurs années que la rumeur enfle, le studio serait prêt à lancer la production d'un 6ème épisode.

Le twist ? Comme on pouvait s'y attendre avec le précédent film qui oeuvrait déjà pour une nouvelle génération, celui-ci pourrait ne plus être porté par Jack Sparrow incarné par Johnny Depp. Au contraire, il devrait s'agir d'un reboot. En 2018, alors interrogé sur la possibilité d'une suite sans le cultissime comédien, Sean Bailey (président de la production aux studios Walt Disney) avait notamment répondu ceci : "Nous voulons apporter une nouvelle énergie et vitalité. J'adore les films Pirates, mais (...) nous voulons apporter un vrai vent de fraîcheur."

Johnny Depp remplacé par Karen Gillan

Et à ce sujet, même si aucun détail sur l'intrigue à venir n'est encore connu (on sait juste que Craig Mazin (Chernobyl) et Ted Elliot (scénariste de la saga) ont été recrutés pour l'écrire), c'est la pirate Redd - une héroïne adorée du public dans les parcs d'attraction Walt Disney aux USA, qui pourrait se retrouver au centre d'une nouvelle histoire.

Mais alors, qui pourrait incarner cette pirate et prendre la succession de Johnny Depp ? Selon les informations du journaliste Daniel Richtman, c'est Karen Gillan qui serait la mieux placée pour ce rôle. Alors attention, comme le précise le site Disinsider, "on ne sait pas si l'actrice a déjà eu des discussions officielles avec le studio, on sait juste que le studio est réellement intéressé". Néanmoins, voir Karen Gillan accepter une telle offre n'aurait rien d'improbable.

Elle l'a récemment prouvé avec les films Jumanji, elle a les épaules pour porter une grosse franchise. Surtout, elle entretient déjà de bonnes relations avec Disney grâce à son rôle de Nébula chez Marvel, tenu dans Les Gardiens de la Galaxy et Avengers Endgame.

Des fans pas contents

Malgré tout, si Karen Gillan serait un choix parfait et si l'idée de voir la franchise étendre son univers avec une autre héroïne est plutôt excitante, on ne sait pas encore si ce projet verra réellement le jour. Il n'y a qu'à faire un tour sur les réseaux sociaux pour se rendre compte de l'amour inconditionnel du public pour Jack Sparrow et découvrir que les fans sont nombreux à ne pas vouloir de films sans lui. Et dans cette période compliquée financièrement pour les studios, la faute aux tournages arrêtés et aux salles de cinéma fermées, on ne sait pas encore si Disney est réellement prêt à prendre un tel risque...