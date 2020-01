Peter Pan : Margot Robbie pour jouer la Fée Clochette dans le remake ?

Âgée de 29 ans, Margot Robbie a débuté sa carrière en Australie, d'où elle est originaire, avant de débarquer aux Etats-Unis. On a pu la voir dans Le Loup de Wall Street puis dans Suicide Squad et Moi, Tonya, film pour lequel elle a été nommée aux Oscars en 2018. L'an dernier, elle a tenu un rôle dans Once Upon a Time... in Hollywood et est nommée aux Oscars 2020 dans la catégorie meilleur second rôle féminin pour sa participation au film Scandale. On la retrouvera au cinéma le 5 février dans Birds of Prey, où elle reprend son rôle d'Harley Quinn.

Ce que l'on sait sur le retour de Peter Pan

Peter Pan and Wendy ne devrait pas sortir en salles mais sera disponible sur Disney+, comme La Belle et le Clochard. Le tournage devrait se dérouler entre avril et août à Vancouver, au Canada, et ne devrait pas être un copié-collé du dessin-animé sorti en 1953. Dans le passé, plusieurs actrices ont incarné la Fée Clochette au cinéma. Le petit personnage a notamment été joué par Virginia Browne Faire en 1924, par Julia Roberts en 1991 dans Hook ou la Revanche du capitaine Crochet puis par Ludivine Sagnier en 2003 dans Peter Pan.