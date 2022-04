Johnny Depp VS Amber Heard : l'acteur révèle sa réaction en découvrant le célèbre "caca dans le lit" de son ex-femme

Le procès opposant Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard prend une tournure étonnante, voire dégoutante... Il s'en passe des choses depuis le début de l'opposition des deux amants terribles le 11 avril dernier ! Ce mercredi 20 avril 2022, celui qui a balancé des audios prouvant que son ex-femme le frappait est revenu sur la fameuse histoire du "caca dans le lit".

Il raconte que, peu après avoir annoncé à sa conjointe qu'il voulait rompre, il a voulu se rendre dans leur maison pour ramasser ses affaires pendant que Amber se trouvait à Coachella. Mais l'acteur a vite changé d'avis et on comprend pourquoi ! Son garde du corps lui a montré une photo de son lit recouvert d'excrément humain.

"C'était si étrange et si grotesque que je ne pouvais que rire"

"J'ai compris que ce n'était pas le bon moment pour aller là-bas. Ce n'était pas une bonne idée que je me rende là. Ma première réaction a été de rire. C'était si étrange et si grotesque que je ne pouvais que rire. Je n'y suis donc pas allé ce jour-là", se souvient Johnny Depp. Il précise aussi que c'est à ce moment là qu'il a pris la décision définitive de divorcer.

Selon lui, celle qui aurait également maltraité son ancienne assistante a toujours nié avoir déposé ce "cadeau" dans le lit et a accusé leurs deux chiens. Mais selon Johnny, visiblement expert en matières fécales, ça ne peut pas être l'oeuvre des deux yorkshires. "J'ai vécu avec ces chiens pendant de nombreuses années. C'était clair. Cela ne venait pas d'un chien. Ce n'est pas le cas", a-t-il assuré.

Une carrière ruinée

Si on ne connait pas encore l'issue de ce procès, les accusations d'Amber Heard on eu un très gros impact sur la carrière de son ex-mari et ont entraîné sa chute. L'acteur s'est dit boycotté d'Hollywood. Il a en effet été viré des franchises Pirates des Caraïbes et Les animaux fantastiques.