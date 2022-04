Johnny Depp vs Amber Heard : l'assistante de l'actrice balance, "Elle m'a crachée au visage"

Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard sont en procès depuis le lundi 11 avril 2022. Attaquée en diffamation par son ex-mari après l'avoir accusé, sans le nommer, de violences conjugales et d'agressions sexuelles dans un article, l'actrice a déclaré toujours ressentir de l'amour pour lui. Depuis le début de l'audience, plusieurs témoins se relaient à la barre. Après qu'un ami a défendu l'acteur, c'est désormais au tour de Kate James, l'ancienne assistante personnelle de l'actrice, d'être entendue. Et elle la charge.

"Elle m'a crachée au visage"

Dans un enregistrement vidéo, elle accuse celle qui a failli être virée d'Aquaman 2 de lui avoir fait vivre un enfer quand elle travaillait pour elle. Selon elle, Amber Heard était injurieuse et sous-payait ses employés. Elle révèle aussi que l'actrice la bombardait de SMS en pleine nuit et qu'elle lui a plusieurs fois crié dessus très violemment au téléphone. Lorsque Kate a demandé une confrontation à sa patronne pour avoir une augmentation, celle qui a, un temps, été suspectée d'être à l'origine de la rupture de Jason Momoa aurait pété un câble. "Elle a sauté de sa chaise, a mis son visage à environ 4 cm du mien et elle m'a crachée au visage en me disant : 'Comment oses-tu me demander ce salaire ?'" affirme l'ancienne assistante.

Kate James ne croit pas aux accusations de son ancienne patronne

Kate James s'est décrite comme étant largement sous-payée et a déclaré qu'elle avait pourtant été licenciée parce que l'actrice disait ne plus pouvoir se payer ses services. Elle a ensuite indiqué qu'elle ne croyait pas au fait que Johnny Depp ait pu abuser de son ex-femme. "Je n'en ai jamais eu la moindre preuve. J'étais là presque tous les jours chez elle, puis chez lui, et finalement aux Lofts du centre-ville. C'était une expérience quotidienne matin, midi, soir, tous les jours de la semaine. Je veux dire que je n'ai jamais vu une seule fois la moindre preuve de quoi que ce soit."

Un témoignage qui fait les affaires du clan de Johnny Depp, et beaucoup moins de celui d'Amber Heard...