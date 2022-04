Johnny Depp : le "cadavre en décomposition" d'Amber Heard évoqué dans un SMS, un ami le défend

"Ce n'est pas juste. Ce qu'elle a fait et ce qui s'est passé n'est pas juste pour que tant de personnes soient affectées par cela. C'est insensé comment cela s'est produit" a tout de même déclaré Isaac Baruch, qui a défendu Johnny Depp. L'avocate Elaine Bredehoft lui a alors demandé : "M. Baruch, vous ne savez pas si M. Depp a commis des violences domestiques sur Amber Heard, n'est-ce pas ?". Et il a répondu : "Je n'ai jamais vu ou été témoin de ce que l'on dit. Jamais".

La soeur de l'acteur révèle que leur mère était violente et qu'ils se sont promis de ne jamais répéter cette violence

Au même procès, mais la veille, le mardi 12 avril 2022, Christi Dembrowski, qui est la soeur et manager de Johnny Depp, a pris la défense de son frère. Elle a révélé à la barre, en larmes, que leur mère Betty Sue Palmer "était nerveuse" et "souvent en colère", ce qui la "poussait à la violence". Leur maman était violente avec eux et les battaient régulièrement, elle et Johnny Depp, mais aussi leur frère Daniel et leur soeur Debbie, et même leur père.

Johnny Depp était donc battu étant enfant, mais "il a toujours tenté de maintenir la paix" et n'a jamais rendu les coups. "En vieillissant, nous nous sommes fait la promesse que lorsque nous aurions chacun notre propre foyer, nous ne répéterions jamais chez nous ce que nous avions connu durant notre enfance" a même ajouté Christi Dembrowski.

"Lorsque nous étions enfants, que le ton commençait à monter et que les coups commençaient à pleuvoir, notre première réaction était de nous enfuir et de nous cacher" a-t-elle ajouté, "Reconnaissant une situation qui me semblait répéter ce que nous avions vécu durant l'enfance, je voulais m'assurer que Johnny ait toujours un lieu où il pouvait se réfugier".