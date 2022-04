Johnny Depp accusé d'agression sexuelle par Amber Heard : détails glaçants lors du procès, le camp de l'acteur réplique

La guerre sans fin entre Amber Heard et Johnny Depp n'est pas terminée. Après avoir perdu un procès contre le Sun (qui lui a valu un renvoi de la saga Les Animaux Fantastiques), l'ex-star de Pirates des Caraïbes vient de retrouver son ex-femme au tribunal. Ce lundi 11 avril 2022 s'est ouvert un nouveau procès en diffamation : Johnny Depp reproche à Amber Heard de l'avoir accusé d'être violent dans un article du Washington Post, publié en décembre 2018. L'actrice n'avait pourtant pas nommé son ex.

Attention, certains propos de cet article peuvent choquer.

Johnny Depp aurait agressé sexuellement Amber Heard, l'avocate dévoile des détails glaçants

Afin de prouver qu'il ne s'agit donc pas d'une diffamation, les avocats d'Amber Heard ont évoqué les supposées violences subies par l'actrice lors de son mariage avec Johnny Depp qui a pris fin en 2016, un an seulement après leur union. Lors des premières déclarations, diffusées en live sur Youtube et en présence des deux stars du cinéma, Elaine Bredhoft, l'avocate d'Amber Heard, a porté de lourdes accusations envers celui qui a incarné Gellert Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques. Elle a commencé par évoquer les supposées violences physiques et mentales subies par l'actrice. "Vous allez voir des messages vraiment, vraiment horribles de Johnny Depp sur son opinion sur Amber Heard. Il la traitait avec des noms horribles. Il avait juré la pourchasser et lui faire vivre une humiliation globale" a expliqué l'avocate.

Elle a également expliqué que Johnny Depp aurait plusieurs fois frappé Amber Heard. Mais ce n'est pas le plus choquant. Selon Elaine Bredhoft, Johnny Depp aurait également agressé sexuellement Amber Heard lors d'un séjour en Australie. "Il a pris 8 à 10 comprimés d'ecstasy. Les trois jours suivants sont un cycle de violence. Elle essaie de le calmer, de lui donner à manger mais il en plein délire, il était parano (...) Il lui est arrivé des choses horribles. Il a déchiré sa chemise de nuit, il l'a plaquée contre le bar, il lui a jeté de nombreuses bouteilles, l'a traînée par terre sur le verre cassé, l'a frappée...Il lui dit qu'il allait la tuer, qu'il la détestait. Il l'a frappée et il l'a pénétrée avec une bouteille d'alcool." a déclaré l'avocate. "Les preuves montreront que pendant des années, tout ce que M. Depp a voulu est humilier Amber, la pourchasser, détruire sa carrière" a ajouté J Benjamin Rottenborn, l'autre avocat de l'actrice. Amber Heard qui a évoqué son "amour" pour l'acteur avant le début du procès, va témoigner sur ces violences supposées durant le procès.

"Amber Heard raconte un mensonge et le couvre avec d'autres mensonges"

De lourdes accusations qui n'ont pas manqué de faire réagir le camp Depp. Camille Vasquez, l'avocate de Johnny Depp, a répondu à ces accusations et accusé également Amber Heard d'avoir été violente avec l'acteur. Elle aurait notamment balancé une bouteille de vodka sur Johnny Depp qui aurait causé une coupure au bout du doigt de l'acteur. "Pourquoi est-ce-que Mlle Heard dit que M. Depp l'a abusée pendant leur relation alors que ce n'est pas arrivé ? (...) Les preuves montreront qui est Mlle Heard" a ensuite déclaré l'avocate, ajoutant : "La logique et les preuves vous montreront que tout ça n'est qu'un mensonge. Amber Heard raconte un mensonge et le couvre avec d'autres mensonges d'une façon qui change, évolue et devient de plus en plus dramatique" a-t-elle conclu.