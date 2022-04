Amber Heard VS Johnny Depp : début du procès, l'actrice surprend tout le monde, "J'ai toujours de l'amour pour Johnny"

"J'ai toujours de l'amour pour Johnny et ça m'attriste que les détails de notre vie passée soient révélés au monde entier. À cette heure-ci, je reconnais l'aide que j'ai reçue ces dernières années et je m'appuierai dessus ces prochaines semaines plus que jamais" a conclu l'actrice qui avait avoué avoir levé la main sur son ex-mari dans un vocal.

Le procès devrait s'étendre sur plusieurs jours et de nombreuses stars comme James Franco, Elon Musk, Paul Bettany et Ellen Barkin sont attendues pour témoigner.