Jason Momoa et Lisa Bonet séparés à cause d'Amber Heard ? Les vraies raisons de leur rupture

Jason Momoa est de nouveau célibataire. Cela faisait 17 ans que l'acteur était en couple avec Lisa Bonet, la mère de Zoe Kravitz, avec qui il a eu deux enfants. Mariés depuis 2017, les deux stars ont annoncé leur divorce dans un post Instagram, sans dévoiler les raisons de cette séparation. Autant dire que des rumeurs ont rapidement circulé sur les réseaux.

Parmi elles ? Une possible relation entre Jason Momoa et Amber Heard qui viennent d'achever le tournage d'Aquaman 2. Selon des sources, les deux acteurs auraient été assez proches sur le tournage du film et certains fans, qui ne portent pas vraiment l'interprète de Mera dans leur coeur (ils ont voulu la faire virer du film, en vain), n'ont pas tardé à faire le rapprochement entre cette séparation et l'actrice. Mais l'ex de Johnny Depp est-elle réellement liée à cette rupture ?

La distance à l'origine de la rupture de Jason Momoa ?

Si Jason Momoa et Lisa Bonet ne se sont pas exprimés sur les raisons de leur rupture, une source proche du couple a fait quelques révélations à ce sujet auprès de Entertainment Tonight. Selon cette personne anonyme - qui ne cite pas Amber Heard - le couple battait de l'aile bien avant l'annonce de leur séparation. En cause ? La distance et les nombreux tournages à l'étranger de l'acteur (il tournait la suite d'Aquaman en Angleterre alors que sa famille vit aux Etats-Unis). "Jason et Lisa avaient des problèmes dans leur relation depuis un moment. Quand Jason tournait Aquaman 2, leurs différends et leurs soucis ont augmenté. Il est parti pendant un moment et ça a ajouté des tensions sur leur relation" assure cette personne.

Dans le magazine People, un témoin a aussi indiqué que les deux stars n'étaient tout simplement plus sur la même longueur d'ondes et n'avaient plus les mêmes priorités. "C'était difficile pour eux d'être séparés. Pour certains, ça renforce leur mariage. Pour Lisa et Jason, être séparés était un désastre" précise aussi cette personne. Une possible infidélité n'aurait donc rien à voir dans cette rupture selon ces premières révélations. Ce témoin assure même que le couple reste en bons termes. "Ils s'aiment toujours et se respectent" a confié le témoin de Entertainment Tonight. Les deux célébrités souhaitent avant tout rester en bons termes pour leurs deux enfants, Lola (14 ans) et Nakoa-Wolf (13 ans).