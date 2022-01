Jason Momoa célibataire : la star d'Aquaman divorce de Lisa Bonet après 17 ans de couple

Et un autre couple phare - et durable - d'Hollywood part en poussière. On l'a remarqué au fil des années, certains couples solides du showbiz ont éclaté et on a parfois eu du mal à s'en remettre. Après Channing Tatum et Jenna Dewan ou bien Chris Pratt et Anna Faris, c'est un autre duo qui a décidé de se séparer, choquant les fans au passage.

"Nous nous libérons l'un de l'autre"

Dans un post Instagram publié ce mercredi 12 janvier 2022, Jason Momoa et Lisa Bonet ont annoncé leur séparation après 17 ans d'amour. L'acteur vu dans Game of Thrones et dans le rôle d'Aquaman au cinéma et sa femme, ex de Lenny Kravitz et mère de Zoe Kravitz, ont dévoilé leur rupture dans un long message. "Nous avons tous ressenti la pression et les changements de cette époque en pleine transformation. Une révolution a lieu et notre famille ne fait pas exception (...) Nous partageons donc la nouvelle que nous avons décidé de nous séparer. Nous le partageons non pas parce que nous pensons que c'est d'un intérêt médiatique mais pour, alors que nous continuons nos vies, que l'on puisse le faire avec dignité et honnêteté" a écrit le couple.