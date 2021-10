Aquaman 2 : Jason Momoa blessé sur le tournage, "Je suis un super-héros âgé"

Ça fait des années qu'on l'attend : sorti au cinéma en 2018, le film solo consacré à Aquaman a cartonné en salles et est devenu le film le plus rentable du DC Universe. A cause de la pandémie de Covis-19, le tournage du 2ème volet a dû être repoussé et n'a débuté qu'en juin 2021. Résultat ? Aquaman 2 sortira le 14 décembre 2022 en salles. Encore un an d'attente donc. Mais on peut être sûrs que le film va nous en mettre plein les yeux. Quitte à avoir quelques conséquences sur les acteurs...

Jason Momoa liste ses blessures sur le tournage d'Aquaman 2

Ce samedi 16 octobre, DC a dévoilé les premières images d'Aquaman 2 avec une featurette en direct des coulisses du tournage qui a actuellement lieu dans la région de Londres. Jason Momoa attendait ce retour avec impatience et l'acteur se donne à fond... et s'est même plusieurs fois blessé depuis le début des prises de vues. L'interprète d'Aquaman qui a 42 ans a détaillé ses blessures à Ellen DeGeneres. "Je me suis fait mal aux yeux. Je me suis mis quelque chose dans l'oeil et me suis coupé. Et puis je dois me faire opérer car j'ai une hernie. Je me suis blessé aux côtes. Je me fais tabasser mais ça va être un super film, vous allez adorer" a expliqué l'acteur. "Je me donne à fond. J'adore mon travail et je suis un peu trop excité et puis il y a l'âge. Je suis un super-héros âgé maintenant" s'est amusé Jason Momoa que l'on retrouve actuellement au casting du film Dune.

Dans Aquaman and the Lost Kingdom, on retrouvera aussi Amber Heard. Après l'affaire l'opposant à Johnny Depp, des internautes avaient demandé son renvoi de la franchise mais le réalisateur, James Wan, n'a visiblement pas décidé de les écouter. "Des rumeurs et campagnes de mobilisations payées sur les réseaux sociaux ne dicteront pas les décisions de casting parce qu'elles n'ont aucun impact dans la réalité. Seuls les fans permettent la concrétisation de Aquaman et Aquaman 2." avait déclaré l'actrice dans une interview.